Gnocchi viola su crema al parmigiano… un primo scenografico e goloso!

Gli gnocchi di patate viola sono una variante scenografica dei classici gnocchi di patate. Dal gusto lievemente aromatico che ricorda la nocciola, sono davvero belli da vedere e, sia per il gusto che per l’effetto cromatico, si abbinano splendidamente con condimenti bianchi a base di formaggi.

Si preparano come quelli tradizionali, ma si utilizzano le patate viola, tipiche del Sud America e ormai facilmente reperibili quasi ovunque.

Le patate viola provengono dal Perù e dal Cile, ma oggi vengono coltivate con successo anche in Europa. La loro colorazione varia dal viola al turchese e sono particolarmente ricche di antiossidanti che proteggono l’organismo dall’invecchiamento precoce.

Già note nell’Ottocento, Alexandre Dumas le ha citatate nel suo “Grand Dictionnaire de Cuisine” pubblicato nel 1873.

Ma ora veniamo al loro impiego in questa sfiziosa ricetta di Pia Gervasi: Gnocchi viola su crema al parmigiano.

Ingredienti per 4 persone

Per gli gnocchi

700 g di patate viola

200 g di farina 00

1 uovo

10 g di sale

Per la crema di parmigiano

500ml di latte

50 g di burro

50 g di farina

200 g di parmigiano grattugiato

Speck tagliato a fiammifero

Cialde di parmigiano

Procedimento

Schiacciare le patate pelate, precedentemente lessate con la buccia 0 cotte a vapore senza buccia, unire la farina, l’uovo e il sale. Impastare. Creare dei filoncini, tagliare e formare gli gnocchi.

Mettere la pentola con l’acqua a bollire.

Usando il Robot Cuocitutto o il Bimby, mettere nel boccale: burro, farina e latte e cuocere per 6 minuti a 90 gradi con velocità 4. Unire il parmigiano e proseguire per 2 minuti a 90 gradi con velocità 4.

Se non si ha il robot, si può procede in un tegame antiaderente. Versare burro, farina, latte e cuocere a fiamma bassa fino a sobbollire mescolando sempre. Aggiungere il parmigiano e proseguire mescolando finché non si scioglie bene evitando di far bollire.

In una padella antiaderente mettere lo speck tagliato a fiammifero, tostare e tenere in caldo

Per le cialde di parmigiano, in un’altra padella antiaderente calda, mettere del parmigiano grattugiato fino a coprire il fondo. Lasciare qualche attimo per farlo compattare e poi prelevare la cialda appoggiandola su un piano asciutto. Quando è ancora caldo e modellabile se si desidera arrotolare o piegare a fantasia.

Lessare gli gnocchi, scolarli e assemblare il piatto.

Se lo si desidera aggiungere basilico rosso e menta.

Chi è Pia Gervasi

Sono Pia Gervasi, ho 54 anni e vivo a San Ferdinando di Puglia. Pur avendo studiato ho scelto di essere una casalinga. Adoro cucinare e qualche volta, perché no, sperimentare. Il mio pensiero sulla cucina è che si mangia prima con gli occhi ed è per questo che mi dedico molto all’impiattamento ovviamente senza mai trascurare il gusto!

