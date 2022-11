Lo chef Ruben Bondì porta le ricette della Roma Pasoliniana in India. Tutti ormai lo conoscono per la sua cucina da un balcone della Capitale, dove delizia i suoi follower con tutorial culinari. Ma in questi giorni lo chef è volato a Delhi nell’ambito degli eventi organizzati per la 7° Settimana della cucina italiana.

Proprio ieri si è tenuto all’Istituto Italiano di Cultura di Delhi l’annuale Gala Dinner dedicato a “Roma attraverso lo sguardo di Pier Paolo Pasolini“, a cent’anni dalla nascita dell’intellettuale e regista. Per l’occasione, sono state proposte ricette tipiche della cucina romana. Il tutto sotto la regia di Ruben Bondì e del ristorante italo-indiano DIVA.

La cena pasoliniana firmata dallo chef Ruben Bondì.

Durante la serata i partecipanti hanno assistito alla proiezione dei brani dei film di Pasolini “La ricotta” e “Mamma Roma“. Le varie portate sono state presentate con spiegazioni sull’origine delle ricette e accompagnate dai racconti delle varie leggende che circolano intorno ai diversi piatti.

Lo chef, a Delhi su invito di Andrea Baldi, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, ha curato per tutta la settimana il menù speciale del ristorante Diva. Ma non solo. Il cuoco italiano ha tenuto numerosi incontri di show-cooking, facendo lezione in importanti scuole di cucina della capitale indiana. Come si percepisce già seguendo le sue imprese social, il temperamento allegro e avvincente dello chef ha conquistato gli aspiranti chef indiani.

A 24 anni Ruben Bondì è tra i più giovani interpreti della tradizione culinaria giudaico-romanesca, una delle più importanti della città. Il suo successo ha avuto una crescita esponenziale durante i vari lockdown. Mentre si trovava a fare la quarantena a casa dei genitori, ha avuto l’idea di mettere un fornelletto da campeggio in balcone iniziando a cucinare e filmando tutte le sue imprese culinarie. Oggi è seguito su TikTok da oltre un milione di follower e da più di 650mila su Instagram. (Fonte: Ansa).