IN CUCINA CON LADYBLITZ

Rubrica a cura di Manuela Lantermino

Roma, Cappellacci al Cacao ripieni di Melanzane

Quasi tutti sanno che il cacao nasce amaro, e le prime bevande consumate dai Maya a base di questo ingrediente non avevano proprio nulla di dolce, né tantomeno di attraente per i palati europei quando fu portato dall’America.

La scoperta del “cioccolato dolce” avverrà anni dopo, per merito delle suore di Oaxaca in Messico, che vi aggiunsero miele, cannella e zucchero di canna. Ciò però non vuol dire che la “vocazione” del cacao per i cibi salati sia scomparsa, anzi sono molte le ricette che vedono l’uso del cacao in preparazioni salate e tra queste c’è anche la pasta, come questi deliziosi Cappellacci al Cacao ripieni di Melanzane che ci propone Andrea Appre De Re.

Ingredienti per 30/35 pz.

Per la pasta:

150 g di semola rimacinata

120 g di farina 0

30 g di cacao in polvere

3 uova medio/grandi

Per il ripieno:

700 g di melanzane (2)

125 g di mozzarella fior di latte

Aglio

Sale, pepe e olio evo

Per il condimento:

1 scalogno

400 g di pelati (1 barattolo)

Basilico

Sale e olio evo

Ricotta salata qb.

Procedimento: