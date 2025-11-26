Il segreto di Antonino Cannavacciuolo: la Caprese dolce è davvero irresistibile

Una delle ricette più buone e irresistibili di Antonino Cannavacciuolo, una caprese dolce così buona non si è mai vista.

Il profumo della pasticceria casalinga può trasformarsi in un’esperienza sensoriale incredibile quando si decide di preparare un dolce dal carattere unico e goloso. La curiosità nasce dall’idea di cimentarsi con un dessert famoso, che porta con sé tradizione e innovazione, attirando anche i palati più esigenti.

Ogni passaggio della preparazione richiede attenzione e delicatezza, perché l’equilibrio tra gli ingredienti è fondamentale per ottenere la consistenza perfetta e il gusto unico. La caprese dolce, reinterpretata da Antonino Cannavacciuolo, promette un’esperienza sorprendente, diversa dalla versione classica, pronta a stupire chiunque decida di provarla.

Il dessert si distingue per la sua composizione, che esclude il cioccolato fondente, rendendo comunque l’impasto incredibilmente soffice e umido al centro. L’uso sapiente del burro ammorbidito e dello zucchero a velo crea la base perfetta per accogliere uova, tuorli e cacao amaro.

La farina di mandorle e lo zucchero, aggiunti con precisione, garantiscono una struttura compatta e che non si sfalda, ma sempre morbida. Mentre gli albumi, montati a neve e incorporati con delicatezza, donano leggerezza e una consistenza quasi eterea al dolce una volta cotto.

Ingredienti

Burro morbido 280 gr

Zucchero a velo 220 gr

Uova 240 g (circa 5)

Tuorli 40 gr

Albumi 60 gr

Cacao amaro 100 gr

Farina di mandorle 450 gr

Mandorle a lamelle 30 gr

Zucchero 75 gr

Zucchero a velo per decorare 30 gr

Burro per lo stampo 20 gr

Preparazione

Iniziamo unendo in una ciotola il burro morbido e lo zucchero a velo, lavorandoli con fruste elettriche fino a ottenere una consistenza morbida e cremosa. In una ciotolina separata, aggiungiamo uova intere e i tuorli, sbattendo il tutto con una forchetta, quindi versiamo gradualmente nel composto principale e mescoliamo con cura.

Setacciamo ora il cacao amaro e lo aggiungiamo al composto insieme alla farina di mandorle, amalgamando con spatola e unendo anche lo zucchero semolato. Montiamo gli albumi a neve e incorporiamoli delicatamente al composto, con movimenti dal basso verso l’alto, così da non smontare la consistenza.

Adesso, imburriamo uno stampo da 24 cm e distribuiamo le mandorle a lamelle sul fondo, evitando sovrapposizioni e mantenendo una superficie uniforme. Livelliamo il composto con una spatola e trasferiamolo in forno statico, preriscaldato a 180 °C, per 25 minuti e verifichiamo la cottura con uno stecchino.

Lasciamo raffreddare completamente nella teglia, quindi capovolgiamo su un piatto da portata e spolverizziamo con zucchero a velo, per dare un ultimo tocco. La caprese dolce si conserva a temperatura ambiente sotto campana di vetro per 3-4 giorni, mantenendo morbidezza e fragranza, sempre pronta per essere gustata.