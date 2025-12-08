Questo è il piatto più semplice e irresistibile di sempre: conquista tutti al primo assaggio

Patate sfogliate con pancetta e scamorza, un’abbinamento sicuro e gustoso, ma con un twist in cottura che stupirà tutti quanti a tavola.

Le patate sfogliate con pancetta e scamorza affumicata rappresentano uno di quei piatti che sanno conquistare al primo assaggio con semplicità e gusto. Un contorno che diventa protagonista, capace di trasformare una cena quotidiana in un momento speciale grazie alla combinazione di ingredienti genuini e irresistibili.

La ricetta è diventata virale proprio per la sua immediatezza e per la capacità di soddisfare ogni palato in poche e semplici mosse ai fornelli. Un piatto che unisce tradizione e creatività, perfetto per chi cerca un comfort food che non deluda mai e regali sapori autentici.

Gli ingredienti necessari sono pochi ma ben calibrati, protagoniste le patate e come accompagnamento salato, a bilanciare le dolcezza delle patate, pancetta e scamorza affumicata. Completano la lista il parmigiano grattugiato, il sale aromatico, olio, pepe e qualche tocco di fantasia per rendere il piatto unico.

Ogni morso diventa un’esplosione di sapori, con il parmigiano che completa il quadro con la sua nota intensa e avvolgente. La ricetta è perfetta per accompagnare carni arrosto, grigliate o semplicemente per arricchire una cena con un contorno speciale.

La sua versatilità la rende adatta anche come piatto unico, soprattutto se servita in porzioni generose e accompagnata da una fresca insalata. Il profumo che si sprigiona dal forno durante la cottura è già di per sé un invito irresistibile a sedersi a tavola.

Ingredienti

700 g di patate

100 g di pancetta

100 g di scamorza affumicata

30 g di parmigiano grattugiato

Sale aromatico q.b.

Olio q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

La preparazione inizia con le patate, che vanno pelate e affettate, sottilissime, con l’aiuto di una mandolina o di un’affettatrice elettrica. Una volta pronte, vanno condite con olio, sale aromatico e pepe, lasciandole riposare qualche minuti, così da insaporirle prima della cottura in forno.

Il passo successivo, la parte più importante, consiste nel trasferire le patate in una teglia da plum-cake, creando una base uniforme e compatta. Tra i vari strati andranno aggiunti la scamorza affumicata e la pancetta, ingredienti che regalano sapidità e un aroma intenso alla preparazione.

Il parmigiano grattugiato, invece, va spolverato in superficie, perfetto per creare una crosticina dorata e fragrante durante la cottura in forno. In trucco perfetto sta nel coprire la teglia con alluminio o carta da forno per garantire una cottura uniforme, senza far seccare eccessivamente le patate.

Il forno statico deve essere preriscaldato almeno a 200 gradi, con una cottura che dura circa 50 o 55 minuti, fino a doratura. Il risultato finale è un piatto che unisce consistenze diverse. la morbidezza delle patate, la cremosità della scamorza e la croccantezza della pancetta.