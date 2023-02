Le frasi di San Valentino più romantiche tratte dai film da dedicare al proprio partner. Oggi è 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Se vuoi sorprendere il tuo partner con una frase romantica e passionale, sei nel posto giusto. Abbiamo raccolto le frasi più romantiche tratte dai film per rendere speciale il giorno degli innamorati.

L’amore più bello è quello che risveglia l’anima e che ci fa desiderare di arrivare più in alto, è quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente. (Noah – Ryan Rosling. Le pagine della nostra vita).

Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te, sento ancora il tuo profumo sui miei golf, e sono felice che tu sia l’ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo, e non è perché è la notte di capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. (Harry – Billy Crystal. Harry ti presento Sally ).

Io penso che l’amore vero, autentico, crei una tregua dalla morte; la vigliaccheria deriva dal non amare o dall’amare male, che è la stessa cosa, e quando un uomo vero e coraggioso guarda la morte dritta in faccia come certi cacciatori di rinoceronti o come Belmonte che è davvero coraggioso, è perché ama con sufficiente passione da fugare la morte dalla sua mente, finché lei non ritorna, come fa con tutti. E allora bisogna di nuovo far bene l’amore. Devi pensarci. (Hemingway – Corey Stoll. Midnight in Paris).

Ormai ci sono troppo dentro… salti tu, salto anch’io. (Jack – Leonardo DiCaprio. Titanic).

Sei una fifona, non hai un briciolo di coraggio, neanche quello semplice ed istintivo di riconoscere che a questo mondo ci si innamora! Che si deve appartenere a qualcuno perché questa è la sola maniera di poter essere felici! (George Peppard ad Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany).

L’amore è come l’ossigeno! L’amore è una cosa meravigliosa, ci innalza verso il cielo! Tutto quello che ci serve è amore! (Zsa Zsa Gabor in Moulin Rouge).

Ah, Sabrina, Sabrina… Dove siete stata tutta la mia vita? (William Holden ad Audrey Hepburn in Sabrina).

P.S. Ti amo, Holly, e so che anche tu mi ami. Non hai bisogno delle mie cose per ricordarti di me, non hai bisogno di conservarle come prova del fatto che sono esistito e che esisto ancora nella tua mente. Non hai bisogno di mettere i miei maglioni per sentire il mio abbraccio. Io sono già lì… e ti tengo sempre abbracciata. (Gerry – Gerard Butler. P.S. I love You).

Lo so che ti sembra smielato ma l’amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico: Buttati a capofitto! Trovati qualcuno che ami alla follia e che ti ami alla stessa maniera! Come trovarlo? Beh, dimentica il cervello e ascolta il cuore. Io non sento il tuo cuore perché la verità, tesoro, è che non ha senso vivere se manca questo. Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente, beh, equivale a non vivere. Ma devi tentare perché se non hai tentato non hai mai vissuto. (Bill – Anthony Hopkins. Vi presento Joe Black).

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. (John – Russel Crowe. A Beautiful Mind).

A malapena ti conosco, non so come si chiama tuo padre, non so se hai portato l’apparecchio ai denti, o le lenti a contatto, o gli occhiali… e non ho idea di come sei arrivata ad organizzare matrimoni. Ma conosco le linee del tuo volto. Conosco le pagliuzze dorate dei tuoi occhi e so che quella sera al parco è stata la più bella della mia vita. (Steve – Matthew McConaughey. Prima o poi mi sposo).

Vedi… tu sei migliore di me e lo starti accanto mi ha reso migliore. Non lo so, forse, forse è stato solo un sogno, magari sono andato a letto in una triste notte di dicembre e ho immaginato tutto, ma ti giuro che niente è mai stato più reale. E se ora sali su quell’aereo sparirà per sempre. So che possiamo continuare con le nostre vite, ce la caveremmo benissimo. Ma io ho visto quello che potremmo essere insieme. E scelgo Noi.” (Jake Campbell – Nicolas Cage. The Family Man).

Io garantisco che ci saranno tempi duri. Garantisco che a un certo punto uno di noi,o tutti e due,vorremmo farla finita. Ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mio, lo rimpiangerò per tutta la mia vita. Perchè sento nel mio cuore che sei l’unico per me. (Se scappi ti sposo).

La poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore: sono queste le cose che ti tengono in vita. (Robin Williams in L’attimo fuggente).