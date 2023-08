Menopausa: le cause del calo del desiderio e come affrontare il problema

La menopausa è un momento della vita della donna che porta con sé numerosi cambiamenti. Spesso messo in secondo piano rispetto ai momenti in cui, invece, la donna è fertile, si contraddistingue per la presenza di diverse evenienze, tra cui il calo del desiderio. A cosa è dovuto? Quali sono le strategie da chiamare in causa per affrontare al meglio il problema? Scopriamole assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Perché in menopausa il desiderio femminile diminuisce?

Il calo della libido è una situazione fisiologica che, numeri alla mano, riguarda circa il 60% delle donne in menopausa. Quali sono le cause? Tutto dipende da loro, gli ormoni. Le molecole rilasciate nel sangue dalle ghiandole endocrine vanno incontro, nel corso degli anni, a profondi cambiamenti, molto spesso legati alla fertilità.

Nel caso specifico della menopausa, a impattare sul desiderio sessuale femminile è il livello degli estrogeni che, riducendosi, comporta, a sua volta, una diminuzione dell’irrorazione ematica vaginale. Questo quadro implica, per la donna, una maggior difficoltà di raggiungimento dell’orgasmo.

La secchezza vaginale, come ben si sa, porta a un’oggettiva difficoltà nel rapporto penetrativo, che è spesso all’insegna del dolore. Un altro aspetto da rammentare riguarda il fatto che, con l’avanzare dell’età e con l’arrivo della menopausa, il pH vaginale va incontro a forti modifiche. Cosa implica tutto questo? Una maggior esposizione a problematiche come la cistite, condizione che, tra i sintomi, annovera bruciore e bisogno frequente di urinare, sintomi non certo favorevoli alla conduzione di una vita intima soddisfacente.

L’impatto dei fattori psicologici

I cambiamenti ormonali sono solo uno tra i fattori che portano al calo del desiderio sessuale in menopausa. Da non dimenticare è altresì l’impatto dei fattori psicologici, molti dei quali legati ai tabù che la società, nonostante il progresso concretizzato su molti fronti, associa ancora alla fine della fertilità femminile. A peggiorare la situazione possono intervenire situazioni traumatiche passate, come per esempio una storia all’insegna dell’abuso sessuale o dello scarso dialogo con il partner, per non parlare di un’immagine corporea distorta. Il corpo della donna cambia, non solo con la menopausa ma anche a fronte di altri eventi, tra cui la gravidanza. Imparare ad amarlo nei suoi mutamenti e a valorizzarlo è fondamentale per vivere un’intimità appagante durante la terza età.

I principali rimedi

Quando ci si chiede come aumentare il desiderio femminile in un periodo di cambiamento complesso come la menopausa, sono diversi i rimedi che possono essere presi in considerazione.

Prima di tutto, è il caso di lavorare sulla qualità del dialogo con il partner. Bisogna ovviamente cominciare molto prima dell’arrivo della menopausa e abituarsi a non aver timore di mettere in primo piano i propri desideri e paure nell’ambito della sessualità.

Si possono utilizzare anche lubrificanti vaginali, preziosi alleati quando si tratta di migliorare la qualità dei momenti passati tra le lenzuola.

Pure l’alimentazione conta tanto. Per evitare ulteriori compromissioni al desiderio sessuale in menopausa, è fondamentale ridurre l’apporto di alcol e altri cibi infiammatori e dire addio ad abitudini che, come il fumo di sigaretta, sono dannose a prescindere dal momento della vita che si sta attraversando.

La fitoterapia viene spesso in aiuto nelle situazioni in cui, con la fine della fertilità femminile, si ha a che fare con un notevole calo del desiderio. Tra i rimedi che è possibile chiamare in causa citiamo la cimicifuga racemosa. Pure il ginseng e la damiana, piante note per la loro efficacia adattogena, possono essere considerate un valido riferimento per dare un boost all’energia e, di riflesso, anche al desiderio tra le lenzuola.

Per quanto riguarda, invece, l’alimentazione vera e propria, un doveroso cenno va dedicato ai cibi ricchi di soia, fonti di fitoestrogeni.

Concludiamo con un cenno ai preliminari, da valorizzare maggiormente grazie a lingerie audaci e sex toys.