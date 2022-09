Gli uomini sono convinti di essere la parte divertente della coppia e questo li rende anche felici. Lo evidenzia una ricerca pubblicata su Personality and Individual Differences. Una coppia felice è anche una coppia che ride. Il modo in cui interagisce da questo punto di vista può essere oggetto di studio come nel caso di questa analisi. I ricercatori dell’Università della Slesia a Katowice, in Polonia, affermano che gli uomini sono più contenti nella loro relazione se l’altra metà lascia loro pensare di essere la parte comica della coppia. Nel loro studio hanno voluto analizzare l’importanza dell’umorismo nella relazione. Per farlo hanno seguito 149 coppie eterosessuali che stavano insieme da una media di sette anni.

“Le persone apprezzano un buon senso dell’umorismo nei loro potenziali partner”, hanno scritto i ricercatori nel loro studio. “Nel corteggiamento, l’umorismo può essere un indicatore di tratti psicologici, interesse romantico e valori simili e obiettivi di vita. Tuttavia, è stata data meno attenzione alla funzione dell’umorismo nelle coppie consolidate”. Ai partecipanti sono state chieste informazioni sulla loro relazione, su quanto scherzassero con il loro partner e come valutassero le battute fatte. I risultati hanno rivelato che gli uomini hanno raccontato più barzellette delle donne e hanno valutato le loro battute come migliori.

“Gli uomini hanno prodotto più battute rispetto alle donne, ma i sessi non differivano nella frequenza con cui rispondevano alle battute dei loro partner”, hanno scritto i ricercatori. In termini di stile di umorismo, gli uomini usavano stili umoristici più aggressivi e auto-miglioranti rispetto alle donne. “Entrambi i sessi possono utilizzare in modo simile stili di affiliazione per costruire relazioni sociali e coalizioni; tuttavia, gli uomini possono usare più spesso stili aggressivi e di auto-miglioramento nella competizione intrasessuale”, hanno scritto i ricercatori. Fonte: Daily Mail. Foto di Pexels da Pixabay.