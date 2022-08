Dopo la fine di una relazione ci si può sentire persi, ma questa sensazione è destinata a durare per un periodo limitato nel tempo. Arriva infatti il momento in cui si cresce dall’esperienza attraversata e si prende il controllo della situazione. Una nuova analisi su persone che hanno subito delle perdite in ambito sentimentale ha rilevato che queste esperienze erano collegate a diversi modelli di senso di controllo a breve e lungo termine in seguito alla perdita stessa. Il controllo percepito, quello che si riacquista a seguito di una perdita o all’allontanamento del partner, ha effetti positivi sulla psiche. Eva Asselmann della HMU Health and Medical University di Potsdam, in Germania, e Jule Specht della Humboldt-Universität zu Berlin, in Germania, hanno presentato i risultati dello studio su PLOS ONE lo scorso 3 agosto 2022.

Le due ricercatrici hanno analizzato i dati di uno studio pluridecennale sulle famiglie in Germania. In particolare, hanno utilizzato i risultati del questionario annuale del 1994, 1995 e 1996 per valutare i cambiamenti nel controllo percepito per 1.235 persone che hanno subito la separazione dal proprio partner, 423 che hanno divorziato e 437 i cui partner sono morti. L’analisi statistica dei risultati del questionario suggerisce che, nel complesso, le persone che hanno sperimentato la fine di una relazione hanno sperimentato un calo del controllo percepito nel primo anno dopo la separazione. Successivamente, un graduale aumento negli anni successivi. Dopo la separazione, le donne avevano più probabilità degli uomini di sentire il calo del loro senso di controllo, mentre le persone più giovani avevano un maggiore senso di controllo rispetto alle persone anziane.

Le autrici spiegano: “I nostri risultati suggeriscono che le persone a volte crescono da esperienze stressanti, almeno per quanto riguarda specifiche caratteristiche della personalità. Negli anni successivi alla perdita di un partner, i partecipanti al nostro studio sono diventati sempre più convinti della loro capacità di influenzare la loro vita e il loro futuro proprio comportamento. La loro esperienza ha permesso loro di affrontare le avversità e di gestire la propria vita in modo indipendente, il che ha permesso loro di crescere”. Fonte: Medical X Press. Foto di Tumisu, please consider da Pixabay.