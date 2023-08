Il Locarno Film Festival è pronto ad accogliere una nuova voce cinematografica, quella di Simone Bozzelli, con la sua opera prima “Patagonia”. Un dramma on the road che affronta il tema delle “piccole molestie morali” nelle relazioni, non solo romantiche, ma anche familiari.

L’obiettivo di Bozzelli è gettare luce su questi aspetti meno esplorati attraverso uno sguardo intenso e sincero. Il film è interpretato da Andrea Fuorto e Augusto Mario Russi, che si esibiscono in performance intense nel contesto di un’atmosfera avvolgente.

Simone Bozzelli, debutto nei lungometraggi con “Patagonia”

Simone Bozzelli, dopo aver già lasciato il suo segno in cortometraggi e video opere di successo, fa il suo debutto nel mondo del lungometraggio con “Patagonia”. Il regista, classe 1994, ha messo insieme una storia coinvolgente che esplora la relazione tra i personaggi principali, Yuri e Agostino, interpretati rispettivamente da Andrea Fuorto e Antonio Mario Russi. Il film si snoda attraverso un viaggio on the road nel cuore dell’Abruzzo, con i paesaggi stessi che diventano un elemento narrativo di rilievo.

La trama

La trama si concentra sull’incontro di Yuri, un giovane insicuro cresciuto dalle zie, con Agostino, un animatore di feste per bambini dal carisma irresistibile. Ciò che inizia come una relazione basata sull’attrazione e l’idea di libertà si evolve in una codipendenza complicata, attraverso sogni, tentazioni, tenerezze e umiliazioni. Bozzelli tratta abilmente l’evoluzione di questa relazione complessa, mettendo in evidenza la delicatezza delle emozioni umane.

Il contesto dei rave, che Agostino frequenta, aggiunge ulteriore profondità alla storia. Questa realtà offre un’atmosfera di libertà e accettazione, ma allo stesso tempo porta con sé sfide e dinamiche intricate. La cinematografia di Bozzelli cattura sia la bellezza disarmante dei paesaggi abruzzesi che l’energia e la vitalità dei rave, creando un contrasto coinvolgente.

Patagona, il tema dell’amore e della dipendenza

“Patagonia” esplora il tema dell’amore e della dipendenza in un contesto contemporaneo, catturando l’essenza di due anime in cerca di significato e connessione. La performance autentica dei due attori protagonisti aggiunge profondità ai personaggi, facendo emergere le loro vulnerabilità e aspirazioni.

Il film è un risultato della collaborazione tra diverse case di produzione, tra cui Wildside, Vision Distribution, Rai Cinema e Sky. La passione e l’impegno dietro le quinte si riflettono chiaramente sullo schermo, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e riflessiva.

“Patagonia” sarà proiettato al Locarno Film Festival e arriverà nelle sale cinematografiche dal 14 settembre. Questa opera prima rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Simone Bozzelli e promette di toccare il cuore e l’anima del pubblico, esplorando le complesse sfumature dell’amore e delle relazioni umane.