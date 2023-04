In attesa dell’uscita del nuovo film su Barbie, il team di marketing del film ha realizzato un Barbie Self Generator che consente a tutti di diventare cittadini di Barbie Land. Vediamo come funziona il sito in pochi semplici passaggi.

La Warner Bros. ha recentemente rilasciato il secondo trailer del prossimo film su Barbie della regista Greta Gerwig con Margot Robbie. In uscita a luglio 2023, la trama del film è ancora super segreta, cosa che non fa altro che aumentare l’hype. Insieme all’uscita del trailer, anche i poster pubblicati sull’account Instagram del film, con il cast incorniciato dal logo Mattel ultra riconoscibile a forma di sole.

In occasione di questo grande lancio, i produttori hanno realizzato un sito che consente di produrre i Barbie Self Generator, che sono già diventati virali sui Social. Se anche tu vuoi partecipare al divertimento, sappi che è semplicissimo: basta seguire i passaggi giusti.

Sito e passaggi per il Barbie Self Generator

Il sito lanciato dalla produzione è BarbieSelfie.ai, una volta entrati sarà semplicissimo realizzare la propria Barbie-Foto:

Scatta un selfie o carica una foto.

Aggiusta la foto sullo sfondo.

Seleziona il colore per il contrasto.

Scegli se essere una Barbie o un Ken.

Indica una frase che ti rappresenti

Il gioco è fatto!

Il film di Barbie diretto da Greta Gerwig arriverà nella sale il prossimo 20 luglio. Come già anticipato non si sa molto sulla trama, ma promette grandi cose considerando anche che il cast è carico di stelle del cinema: Will Ferrell nei panni del CEO di Mattel; Margot Robbie, Issa Rae e Kate McKinnon nei panni di tre delle numerose Barbie. E poi Ryan Gosling come uno dei pochi Ken, insieme alla star de “Shang-Chi” Simu Liu.

Già solo per il cast, questo film può candidarsi a mani basse tra i film più iconici e attesi del 2023.