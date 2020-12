Zara Tindall è incinta, aspetta il terzo bebè. La conferma è arrivata da suo marito Mike Tindall.

L’ex rugbista britannico ha annunciato la notizia sul podcast The Good, The Bad & The Rugby, dicendo ai suoi co-conduttori James Haskell e Alex Payne:

“È stata una buona settimana per me, ho avuto una piccola ecografia la scorsa settimana, terzo Tindall in arrivo”.

Il genero della principessa Anna ha continuato:

“Vorrei un maschio questa volta, ho due ragazze, vorrei un maschio. Adorerò che sia un maschio o una femmina, ma per favore sii un ragazzo!”.

Mike ha poi scherzato: “Non siamo sicuri su cosa fare Covi o Covina, non so dove andare con i nomi”.

Il riferimento non può che essere al periodo che tutti stiamo vivendo, alle prese con la lotta al Covid-19.

Zara Tindall, 39 anni, e Mike, 42 anni, sono convolati a nozze nel luglio 2011 e sono già genitori di due bambine: Mia, sei anni, e Lena, due anni.

La figlia di Anna è stata la prima reale ha parlare dei suoi due aborti spontanei, prima ancora che lo facesse Meghan Markle.

Anche Zara Tindall aveva rivelato di aver perso due bambini in seguito alla nascita della figlia maggiore.

In un’intervista al Sunday Times, Zara ha detto che la parte più difficile del suo primo aborto spontaneo è stata dover raccontare quanto accaduto al mondo perché la notizia della gravidanza era stata resa pubblica.

La campionessa di equitazione ha spiegato che suo fratello maggiore Peter Phillips era molto “protettivo” nei suoi confronti e “preoccupato” così come suo marito Mike.

Ma il terzo bebè di Make e Zara non sarà l’unico nuovo membro in arrivo nella famiglia reale nel 2021.

La principessa Eugenie e suo marito Jack Brooksbank aspettano il loro primo figlio, che dovrebbe nascere nei prossimi mesi, probabilmente proprio all’inizio dell’anno.