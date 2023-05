William e Harry, due estranei alla cerimonia per l’incoronazione di Carlo

William e Harry come due estranei all’incoronazione di re Carlo. I due principi, un tempo fratelli inseparabili, non sembrano aver interagito alla cerimonia. Il principe di Galles, 40 anni, e il duca di Sussex, 38 anni, non si sono seduti insieme durante la funzione religiosa, che ha visto il re Carlo e la regina Camilla incoronati dall’arcivescovo di Canterbury.

Il principe William è arrivato allo storico evento con la moglie Kate Middleton. La coppia ha indossato vesti e mantelli formali per l’occasione storica, su richiesta del re. William sfoggiava l’uniforme da cerimonia delle guardie gallesi. Harry ha optato invece per un tight di Dior, con in vista la sua medaglia al servizio in Afghanistan, nonché le medaglie del Giubileo d’oro, del Giubileo di diamante e del Giubileo di platino.

Sembra che Harry se ne sia andato dopo la conclusione della cerimonia. A differenza della sua famiglia, a lui non è stato permesso di apparire sul balcone con i suoi parenti perché solo i reali che lavorano possono farlo. Inoltre, non ha preso parte alla processione.

Il duca di Sussex è arrivato dalla California per sostenere suo padre il giorno dell’incoronazione, mentre la moglie Meghan Markle è rimasta con il figlio, il principe Archie, e la figlia, la principessa Lilibet. L’incoronazione è avvenuta lo stesso giorno del 4° compleanno del principe Archie. Una fonte in precedenza aveva detto a People che Meghan avrebbe celebrato la ricorrenza con “una festa di basso profilo a casa”.

William e Harry ai ferri corti

La frattura in corso tra il principe Harry e la sua famiglia è diventata evidente alla fine di marzo, quando il duca di Sussex era a Londra per un’udienza in tribunale nella sua causa contro Associated Newspapers, ma non ha visto suo padre o suo fratello durante il viaggio. “Le cose sono tese”, dice un insider del palazzo.

Nel suo libro di memorie, Spare, pubblicato a gennaio, il principe Harry ha affrontato alcuni dei problemi che hanno separato lui e il principe William. Il duca ha affermato che uno scontro del 2019 sulla sua relazione con Meghan è diventato fisicamente violento. Durante un’intervista con ITV, Harry ha però detto: “La porta è sempre aperta. La palla è nel loro campo”. “C’è molto da discutere e spero davvero che siano disposti a sedersi e parlarne”. Fonte: People.