William e Kate Middleton: scelta innovativa per l’educazione dei figli

William e Kate Middleton hanno fatto una scelta significativa per l’istruzione dei loro figli, infrangendo una tradizione reale. Il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis stanno iniziando il nuovo anno scolastico presso la Lambrook School nelle campagne del Berkshire, dimostrando un approccio moderno e innovativo all’educazione dei piccoli reali.

William e Kate, la scelta innovativa per la scuola dei figli

In passato, la famiglia reale aveva tradizionalmente frequentato istituzioni scolastiche riservate ai ragazzi, ma William e Kate hanno scelto una scuola mista in cui i loro figli possono studiare insieme, senza essere separati in base al genere. Questa decisione è un segno di cambiamento significativo rispetto alle tradizioni passate della famiglia reale e dimostra quanto il Principe e la Principessa del Galles siano orientati verso un approccio più moderno.

La Lambrook School ha garantito la privacy della famiglia reale durante il periodo di iscrizione dei loro figli, consentendo loro di vivere un’infanzia più normale e protetta dalle pressioni del loro futuro. Questa scelta riflette l’impegno di William e Kate nel fornire ai loro figli un ambiente educativo che li prepari per il futuro, ma allo stesso tempo preservi la loro infanzia.

Quanto costa la Lambrook School

La Lambrook School è una prestigiosa istituzione educativa che ospita bambini dai 3 ai 13 anni provenienti da famiglie abbienti. Situata nella pittoresca campagna del Berkshire, la scuola offre una vasta gamma di strutture, tra cui una piscina, campi sportivi, studi per le arti performative, una palestra e persino una fattoria didattica che include maiali, polli, conigli, api e agnelli. Questo ambiente sostenibile offre ai piccoli reali un’esperienza educativa diversificata.

Tuttavia, questa educazione di alta qualità ha un costo. Le tariffe scolastiche annuali per i figli del Principe William e Kate Middleton sono significative, con circa 21.000 sterline all’anno per il Principe George, 20.000 sterline all’anno per la Principessa Charlotte e quasi 13.000 sterline all’anno per il Principe Louis. Nel complesso, la coppia reale spenderà oltre 53.000 sterline all’anno per l’istruzione dei loro tre figli.

In definitiva, la scelta di mandare i piccoli reali alla Lambrook School rappresenta un passo verso un’educazione più moderna e inclusiva, mantenendo al contempo il loro benessere e la loro privacy al centro delle decisioni della famiglia reale britannica.