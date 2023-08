Wanda Nara e la Malattia: una Toccante Storia di Forza

La vita spesso ci mette di fronte a prove difficili e Wanda Nara, celebre personalità televisiva e moglie del calciatore Manuel Icardi, ce ne ha dato la prova. Recentemente, ha condiviso una toccante testimonianza riguardo alla malattia che l’ha colpita e al coraggio con cui sta affrontando questa sfida insieme alla sua famiglia.

In un’intervista esclusiva con il giornalista argentino Angel de Brito, Wanda Nara ha rivelato i dettagli commoventi di come ha scoperto della sua malattia.

“Ho scoperto della mia malattia in televisione. Io ero in ospedale ma non sapevo niente. All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho pensato ‘sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo”, ha raccontato.