Vittoria di Svezia ha scelto di indossare un abito in tulle verde firmato H&M per inviare un messaggio ai lettori della rivista svedese QX, che le hanno conferito un premio per il 2021.

La Principessa ereditaria è una delle vincitrici del ‘Gay Gala’ di quest’anno, in parte a causa del discorso che ha tenuto all’inaugurazione dello Stockholm Pride lo scorso anno.

“Il gala di quest’anno è stato cancellato, ma la Principessa ereditaria ha scritto una lettera di ringraziamento ai lettori in cui dice, tra le altre cose:

“Sono stata davvero orgogliosa e felice per l’ottimo premio dei lettori di QX. Significa molto per me. Grazie! […] L’anno scorso è stato una sfida in vari modi”.

“In molte parti del mondo, i diritti umani sono mancati o ostacolati dalla pandemia”.

“Pertanto, ora è particolarmente importante che continuiamo a lavorare ogni giorno per un mondo in cui alle persone LGBTQI venga data l’opportunità di vivere in libertà e senza oppressione”.

“Un mondo in cui puoi essere proprio chi sei e orgoglioso di esserlo”.

L’abito indossato da Vittoria di Svezia.

L’abito fa parte della Conscious Collection del marchio svedese e presenta un corpetto aderente, balze in tulle attorno alle maniche e una gonna ampia.

A differenza di molti dei precedenti look H&M di Victoria, purtroppo è già esaurito, ma puoi scegliere di essere avvisato se dovesse tornare disponibile.

Il matrimonio di Vittoria di Svezia.

Il 19 giugno 2010 la principessa della Corona Svedese ha sposato Daniel Westling nella Cattedrale di Stoccolma.

È stato stabilito che con il matrimonio Daniel Westling abbia assunto il titolo di “sua altezza reale il principe Daniel, duca di Västergötland”.

Insieme la coppia ha due figli: Estelle e Oscar.