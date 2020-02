Sul red carpet dell’ultima edizione degli Oscar, l’attrice israeliana Natalie Portman ha reso omaggio alle donne registe snobbate agli award in questa 92/ma edizione: il mantello indossato sopra l’abito da sera di Porman, che era tra i presentatori dei premi, aveva ricamato sui bordi i nomi delle registe non prese in considerazione quest’anno tra cui Greta Gerwig (Piccole Donne), Lorene Scafaria (Hustlers) e Lulu Wang (“The Farewell”). Il mantello era firmato Dior e disegnato per lei da Maria Grazia Chiuri: un omaggio alle donne che fanno cinema. (Guarda il video youtube in fondo alla pagina).

Il gesto di Natalie Portman non è causale. Una delle maggiori critiche agli Oscar di quest’anno è stata la mancanza di donne nominate nelle categoria “miglior regia” o “miglior sceneggiatura”, sebbene questa edizione segnasse il decimo anniversario della vittoria di Kathryn Bigelow come miglior regista per The Hurt Locker. Nessuna donna è stata premiata per il suo lavoro dietro la macchina presa.

Tutti i vincitori degli Oscar 2020

Oscar Miglior Film: Vincitore: Parasite

Le Mans ’66 – La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta… a Hollywood

Oscar Miglior Regia Vincitore: Parasite – Bong Joon-ho

The Irishman – Martin Scorsese

Joker – Todd Phillips

1917 – Sam Mendes

C’era una volta… a Hollywood – Quentin Tarantino

Oscar Migliore Attrice protagonista Vincitrice: Renée Zellweger – Judy

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Charlize Theron – Bombshell

Oscar Migliore Attore protagonista Vincitore: Joaquin Phoenix – Joker

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Leonardo DiCaprio – C’era una volta… a Hollywood

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Jonathan Pryce – I Due Papi

Oscar Migliore Attore non protagonista Vincitore: Brad Pitt – C’era una volta… a Hollywood

Tom Hanks – Un amico straordinario

Anthony Hopkins – I due Papi

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Oscar Migliore Attrice non protagonista Vincitrice: Laura Dern Storia di un matrimonio

Kathy Bates – Richard Jewell

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole donne

Margot Robbie – Bombshell

Oscar Migliore Sceneggiatura originale, Vincitore: Parasite

Cena con delitto – Knives Out

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta… a Hollywood

Oscar Migliore Sceneggiatura non originale, Vincitore: Jojo Rabbit

The Irishman

Joker

Piccole donne

I due Papi

Oscar Migliore Film Internazionale Vincitore: Parasite

Corpus Christi

Honeyland

I Miserabili

Dolor y Gloria

Oscar Migliore Film d’animazione Vincitore: Toy Story 4

Dragon Trainer 3

I Lost My Body

Klaus

L’anello mancante

Oscar Migliore Montaggio Vincitore: Le Mans ’66 – La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Oscar Migliore Scenografia Vincitore: C’era una volta… a Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Parasite

Oscar Migliore Fotografia Vincitore: 1917

The Irishman

Joker

The Lighthouse

C’era una volta… a Hollywood

Oscar Migliori Costumi Vincitore: Piccole donne

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

C’era una volta… a Hollywood

Oscar Miglior Trucco e acconciature Vincitore: Bombshell

Joker

Judy

Maleficent 2

1917

Oscar Migliori Effetti visivi Vincitore: 1917

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Oscar Miglior Montaggio Sonoro Vincitore: 1917

Ad Astra

Le Mans ’66 – La grande sfida

Joker

C’era una volta… a Holllywood

Oscar Miglior sonoro Vincitore: Le Mans ’66 – La grande sfida

Joker

1917

C’era una volta… a Hollywood

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Oscar Miglior Colonna sonora originale Vincitore: Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Oscar Miglior Canzone Originale Vincitore: “(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” – Toy Story 4

“I’m Standing with You” – Breakthrough

“Into the Unknown” – Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

“Stand Up” – Harriet

Oscar Miglior Documentario Vincitore: American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Oscar Miglior Cortometraggio documentario Vincitore: Learning to Skateboard in a War Zone (If you’re a Girl)

In the Absence

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-cha

Oscar Miglior Cortometraggio Vincitore: The Nighbor’s Window

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

Oscar Miglior Cortometraggio d’animazione Vincitore: Hair Love

Dcera (Daughter)

Kitbull

Memorable

Sister