ROMA – Joaquin Phoenix ha vinto l’Oscar 2020 come miglior attore per Joker di Todd Phillips. Il suo discorso di ringraziamento è stato un inno appassionato di solidarietà e contro qualsiasi tipo di disugaglianza.

“Dobbiamo lottare contro l’idea che una razza, un’idea sia dominante rispetto a qualcuno impunemente”. E’ un passaggio del discorso di ringraziamento di Joaquin Phoenix. “Il dono più grande che mi ha dato il cinema – ha detto – è quello di poter dare voce a chi voce non ce l’ha. E’ arrivato il momento di iniziare a farci portavoce di altre cause”.

Durante il suo discorso, Joaquin Phoenix ha lanciato un appello a lottare a favore dei “diritti” contro “le diseguaglianze di genere, il razzismo, o la discriminazione Lgbt”. “Siamo così disconnessi dalla natura, con un punto di vista egocentrico – ha sottolineato l’attore attivista impegnato – che andiamo nella natura e la distruggiamo. Commettiamo crimini contro gli animali. Abbiamo paura dell’idea di cambiare, ma dovremmo usare l’amore e la compassione come principi di guida”.

Concludendo il suo discorso, l’attore ha ammesso di aver “fatto cose brutte nella vita, sono stato egoista, cattivo e crudele. Un collega difficile con cui lavorare. Molti di voi qui seduti in platea mi hanno dato una seconda possibilità – ha concluso -, ed è lì che viene il meglio dell’umanità”. Prima di lasciare il palco accompagnato da una standing ovation, ha citato commosso una frase del fratello (il prematuramente scomparso River) quando aveva 17 anni: “corri verso il rifugio con amore e la pace seguirà”.

Durante la notte degli Oscar 2020 sono stati consegnati 24 premi. Il film sudcoreano Parasite di Bong Joon-ho è riuscito a vincere 4 Oscar per il miglior film, la migliore regia, la migliore sceneggiatura e il miglior film internazionale. E’ la prima volta in 92 anni di Premi Oscar che un film straniero vince come miglior film. Il film 1917ha vinto 3 premi e Le Mans 66 e C’era una volta a…Hollywood ne hanno vinti 2.