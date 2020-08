Anche David Beckham usa i cosmetici della moglie Victoria, che ha da tempo lanciato una sua linea beauty.

Victoria ha rivelato che suo marito è il suo “miglior modello” per i suoi prodotti di bellezza.

Quale gesto migliore per supportare la moglie e il suo business? David è davvero il suo primo fan.

Durante un Instagram Live tra la stilista e il suo parrucchiere Ken Paves, l’ex calciatore non ha potuto resistere alla voglia di lasciare alcuni commenti, rivelando anche che aveva finito il suo prodotto preferito.

Ken ha aggiunto di amare il Cell Rejuvenating Priming Moisturizer nella tonalità Golden.

David Beckham ha continuato a commentare, dicendo ai fan che la figlia Harper stava guardando il tutto da casa.

Victoria ha aggiunto: “Vedo un messaggio di David che dice che ha finito il siero. Ne porterò un po’ a casa”.

Altri prodotti di bellezza usati da Victoria Beckham.

Non tutte le crema usate dall’ex Spice Girl hanno prezzi inaccessibili e noi ve ne sveliamo uno alla portata di tutti.

Per mantenere a lungo l’abbronzatura la stilista britannica usa la crema Weleda Skin Food.

“Mantiene la pelle così idratata e idratata. È davvero molto densa e adoro come si sente su tutto il corpo. È un prodotto davvero eccezionale”, ha detto l’ex Spice Girl.

Victoria ha detto a Into the Gloss: “Quello che mi piace è che non è particolarmente costosa e puoi trovarla ovunque”.

“Quando mi abbronzo, la mescolo con olio di cocco, lo stesso che usi per cucinare e ci copro tutto il corpo”.

Anche Julia Roberts usa Weleda.

Tra le fan della crema verde low cost c’è niente meno che Julia Roberts.

“L’ho messa sulle mie mani dopo aver lavato i piatti e ho finito per metterla su gomiti e piedi”, aveva raccontato l’attrice americana a InStyle