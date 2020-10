I soprannomi le precedono: Scary, Baby, Sporty, Ginger e Posh. Le Spice Girls hanno dominato gli anni 2000 con il Girl Power, scarpe con zeppa cinque personalità distinte. Ora, Victoria Beckham, ha finalmente svelato da dove deriva il suo soprannome Posh Spice-

In un post pubblicato su Instagram, Victoria Beckham ha spiegato che Posh non era la sua prima scelta, anche se ora è grata di come quel soprannome le abbia cambiato la vita.

“Mi è stato dato il nome Posh nel 1996 durante un pranzo con Peter Loraine di Top of The Pops Magazine insieme al resto delle Spice Girls” ha raccontato nel post.

“Non posso dire che quella sarebbe stata la mia prima scelta, anzi, ma poco per volta ha iniziato a piacermi. All’epoca ero una ragazza giovane e timida, ma essere Posh Spice mi ha aiutato a trovare il mio stile, la mia sicurezza e la mia voce”.

Poi, Victoria Beckham ha spiegato che dopo le Spice Girls ha sentito il bisogno di allontanarsi dal personaggio Posh, perché aveva bisogno di trovare la vera lei.

“Dopo le Spice Girls ho preso le distanze da quel soprannome perché stava diventando un peso. Volevo trovare la mia strada lontano da Posh Spice. Ora, anni dopo, guardo indietro a quel periodo di formazione con apprezzamento. Essere Posh ha cambiato per sempre il corso della mia vita, aprendomi la porta per inseguire i miei sogni”.

Questa rivelazione coincide con il lancio di Posh Lipstick, nuova gamma di rossetti di Victoria Beckham Beauty. In merito a questo nuovo lancio, la stilista ha detto:

“Questa settimana festeggio Posh con il lancio di Posh Lipstick. Per me è profondamente personale: il rossetto mi ha sempre dato fiducia quando ne avevo bisogno e ha aggiunto un pizzico di pepe alla mia vita. Ogni sfumatura è ispirata da un ricordo specifico e, sebbene i momenti possano essere stati i miei, l’energia e l’emozione sono condivise da tutti noi. Questa è un’ode ai nostri viaggi alla scoperta di noi stessi come donne. Posh è tornata”.