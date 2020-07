Victoria Beckham adora un frutto alleato di bellezza al punto che lo mangia fino a quattro volte al giorno.

L’alimento in questione è l’avocado, come rivelato dal Daily Mail, che cita il Telegraph.

Effettivamente i grassi “buoni” contenuti nel frutto fanno bene alla pelle.

L’avocado è indicato come protettivo dai raggi solari e si distingue per le sue proprietà nutritive.

È ricco di beta-carotene e glutatione, contiene molto potassio ed è indicato per rigenerare la pelle.

L’avocado è inoltre una buona fonte di vitamine E e C, che sono importanti per la salute della cute.

Gli altri benefici dell’avocado per la salute.

Un avocado al giorno potrebbe aiutare a tenere a bada il colesterolo ‘cattivo’, quello Ldl, come suggerito da una ricerca della Pennsylvania State University, pubblicata sul Journal of Nutrition.

Mangiare il frutto verde come sostituto dei carboidrati raffinati può sopprimere la fame e aumentare la soddisfazione dei pasti negli adulti sovrappeso e obesi, sottolinea uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrient.

La ricerca ha scoperto che i pasti con l’avocado hanno provocato una riduzione significativa della fame e un aumento del modo in cui i partecipanti si sentivano soddisfatti del loro pasto.

Altri cibi amati da Victoria Beckham.

La stilista è una fan del pane di Ezechiele, un alimento a basso contenuto calorico, che non contiene zuccheri aggiunti ed è più alto in proteine e fibre rispetto alla maggior parte dei marchi domestici.

La moglie di David Beckham ha reso noto di bere ogni mattina due cucchiaini di aceto di mele. La marca da lei scelta è il Bragg Apple Cider Vinegar.

Un’abitudine portata avanti da varie celebrities che tuttavia non ha basi scientifiche per quel che riguarda la perdita di peso, come spiegato in un precedente articolo.