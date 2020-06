In questi ultimi anni abbiamo letto numerosi articoli sul web relativi ai benefici dell’aceto di mele per la lotta ai chili di troppo.

La stilista britannica Victoria Beckham ha detto di berne due cucchiaini al mattino.

Ma è davvero utile? Sarebbe fantastico avere a disposizione ingredienti capaci di stimolare il metabolismo e favorire il dimagrimento.

Eppure, non ci sono sufficienti prove a sostegno di questa tesi, come sottolinea un articolo apparso sul sito Healthline a firma della dietista Jillian Kubala.

La maggior parte degli studi che promuove l’uso di aceto di mele per dimagrire velocemente ed eliminare le tossine è priva di fondamento e inefficace.

Sebbene alcune ricerche suggeriscano che l’aceto possa avere un effetto benefico sui livelli di fame, i risultati sono tutt’altro che conclusivi.

Inoltre, la maggior parte di queste ricerche è stata condotta su animali, non sull’uomo.

Alcuni studi sull’uomo hanno mostrato un’integrazione tra aceto di mele e soppressione dell’appetito.

Ciò è dovuto all’acido acetico, un tipo di acido concentrato nell’aceto di mele che può avere effetti di soppressione della fame.

Pur avendo qualche effetto sulla voglia di cibo, è improbabile che berlo abbia un effetto significativo sulla perdita di peso.

Possibili benefici dell’aceto di mele.

Più concreta la possibilità che la bevanda abbia delle proprietà battericide.

Si è dimostrato inoltre promettente nel migliorare la sensibilità all’insulina e aiutare a ridurre le risposte di zucchero nel sangue dopo i pasti

Possibili effetti collaterali bevendo aceto di mele al mattino.

Tra i possibili effetti collaterali a seguito del consumo di aceto di mele ci sono erosione dei denti, nausea e per chi è sensibile al problema, gastrite.

Per questo chi porta avanti la pratica non dovrebbe superare la dose di 1-2 cucchiaini al giorno.

Quanto all’orario di assunzione consigliato di solito da molti articoli in rete, non ci sono prove scientifiche che farlo al mattino sia più vantaggioso che in qualsiasi altro momento della giornata. Foto di Vegan Liftz da Pixabay.