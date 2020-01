ROMA – Harry e Meghan Markle in Canada: quasi tre quarti dei canadesi (il 73%) risponde “no grazie” alla prospettiva di un trasferimento a loro spese dei duchi di Sussex, mentre solo il 3% ritiene invece che il Paese dovrebbe accollarsi i costi di trasferimento e della loro sicurezza sul territorio canadese. A rivelarlo, i risultati di un sondaggio condotto dall’organizzazione no profit Angus Reid Institute.

Stando alla stessa ricerca, un canadese su quattro crede che la famiglia reale britannica abbia oggi meno rilievo nella vita del Canada, mentre il 41% ritiene che non ne abbia affatto. Allo stesso tempo, il principe Harry è in Canada il membro più popolare della famiglia reale, con il 69% di canadesi che lo considera favorevolmente.

Lo studio, afferma Angus Reid nel suo sito web, “rileva anche che, mentre il rispetto e l’affetto per Sua Maestà la Regina Elisabetta II è di vasta portata e forte, i canadesi possono trovarsi ad un bivio sul futuro del Paese con la Corona come capo di stato”.

In tal senso, un duro editoriale del quotidiano The Globe and Mail di Toronto scrive che “se Meghan Markle e Harry sceglieranno di risiedere in Canada, saranno esempi viventi delle differenze tra la nostra istituzione nazionale, la Corona canadese, e l’eredità coloniale che il Principe Harry e la signora Mghan Markle rappresentano, la monarchia britannica”. Lo stesso giornale poi aggiunge che “la famiglia reale britannica è la nostra famiglia reale perché condividiamo lo stesso essere umano come monarca. Ma piuttosto che rappresentare il Canada come uno Stato indipendente, simboleggia la nostra eredità e il continuo legame con la Regina e il Commonwealth” e “mentre la regina può indossare le sue onorificenze nei ritratti ufficiali e il suo affetto di lunga data per il Canada è senza dubbio genuino, rimane fondamentalmente britannica. È la nostra regina perché il Canada era un tempo il Nord America britannico, un insieme di colonie confederate come Dominio autonomo sotto la Corona del Regno Unito di Gran Bretagna”.