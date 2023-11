Vera Wang, la rinomata designer di moda, ha svelato a Page Six Style i suoi segreti di bellezza che la mantengono eternamente giovane a 74 anni. Da un’insospettabile olio per bambini a una routine di vita attiva, scopriamo i trucchi di Wang per sfidare il tempo e mantenere una pelle luminosa e sana.

La Sorprendente Giovinezza di Vera Wang

A prima vista, potresti pensare che Vera Wang abbia circa 10 anni in meno della sua reale età di 74 anni. La sua bellezza senza tempo ha suscitato curiosità e ora svela i suoi segreti di bellezza che vanno oltre i trattamenti di lusso.

Dedizione al Lavoro e Vita Attiva

Uno dei principali segreti di Wang è la dedizione al lavoro e uno stile di vita attivo. La designer sostiene che lavorare molte ore e mantenere una vita occupata siano fondamentali per una buona salute e per sentirsi stimolati. La sua vita attiva comprende anche allenamenti con pesi leggeri e la passione per la bicicletta.

Il Ruolo del Sonno e dell’Alimentazione

Wang attribuisce una parte significativa della sua luminosa pelle e vitalità al sonno. Un riposo adeguato è alla base di una pelle sana e radiante. Nonostante la dedizione al lavoro, la designer ammette di non sottovalutare l’importanza di una buona notte di sonno.

Il Lato Inaspettato: Johnson’s Baby Oil e SPF 30

Uno dei segreti beauty più sorprendenti di Vera Wang è l’uso di Johnson’s Baby Oil. Dopo il bagno, ama massaggiare questo economico prodotto per bambini sulla pelle per il suo effetto rilassante. Inoltre, applica regolarmente una crema idratante con SPF 30 sul viso, scegliendo il livello di protezione in base alla sua posizione geografica.

Equilibrio tra Dieta e “Junk Food”

Mentre segue una dieta equilibrata con verdure, riso integrale, pollo e pesce, Vera Wang non rinuncia al “junk food”. Ammette di apprezzare i piaceri come McDonald’s, ciambelle glassate ripiene di crema e cocktail alla vodka, bilanciando il gusto con una dieta complessivamente sana.

I segreti di bellezza di Vera Wang dimostrano che l’eterna giovinezza non necessita di costosi trattamenti. Dalla dedizione al lavoro alla scelta di prodotti accessibili come Johnson’s Baby Oil, la designer offre un approccio pratico e realistico per mantenere la freschezza e la vitalità a ogni età. Seguire i consigli di Wang non solo promuove la salute, ma invita anche a vivere una vita piena e attiva, sfidando gli stereotipi legati all’invecchiamento.