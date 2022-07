Kim Kardashian adora questa maschera per capelli da 29 euro

Kim Kardashian ha una maschera di bellezza di riferimento per prendersi cura della lunga chioma, che è diventata parte della sua iconica immagine. Uno dei prodotti di riferimento della regina del reality show americano è Hair Perfector N.3 di Olaplex. Parliamo di un trattamento settimanale casalingo, non un balsamo, che riduce la rottura e rinforza visibilmente i capelli, migliorandone l’aspetto e la consistenza. Se si hanno i capelli molto danneggiati è possibile ripeterlo più volte alla settimana.

Kim Kardashian ha espresso il suo amore per i prodotti Olaplex ormai da anni, in particolare proprio Olaplex No. 3 Hair Perfector, che ha oltre 64.000 valutazioni a cinque stelle su Amazon Usa. Il No. 3 Hair Perfector contiene l’ingrediente brevettato di Olaplex per la ricostruzione dei capelli, il bis-aminopropil diglicole dimaleato, che rimodula la chioma danneggiata in ogni ciocca. Contiene anche olio di jojoba nutriente e aloe vera per reintegrare l’idratazione, riportando pienezza ai capelli secchi e rovinati.

Applicare la maschera è facilissimo. Va usata sui capelli asciutti, non ancora lavati. Distribuire una generosa quantità di prodotto sulle lunghezze, senza dimenticare i ciuffi laterali anteriori. Poi attendere almeno 10 minuti prima di procedere con il lavaggio. L’ideale sarebbe utilizzare la maschera Olaplex con altri prodotti dello stesso brand. Se questo non è possibile, potete in ogni caso utilizzarla. Non rimarrete deluse del suo effetto ristrutturante.

Altri prodotti di bellezza amati da Kim Kardashian.

C’è un prodotto in particolare che aiutato molto la pelle di Kim, ovvero 111SKIN 3 Phase Anti Blemish Booster. Un trattamento contro l’acne, contenente acido salicilico, che aiuta a liberare i pori dagli accumuli che possono contribuire a sfoghi cutanei, e zolfo, che aiuta a seccare i brufoli. Quando Kim vuole un tocco di abbronzatura sulla sua pelle usa Self Tan Express Advanced Bronzing Mousse del brand St. Tropez. Prezzo: 35,99 sul sito Zalando.