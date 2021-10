Quella di Vanessa Selbst è la storia di una ragazza “qualsiasi” che dopo essersi laureata inizia una brillante carriera nel mondo del poker, diventando la migliore giocatrice della storia.

Si chiama Vanessa Selbst, è americana ed è una vera e propria leggenda del poker. Per gli addetti ai lavori, sarebbe proprio lei la giocatrice professionista più forte di tutti i tempi. La 37enne newyorkese di Brooklyn, vincitrice di ben tre braccialetti WSOP (il premio non in denaro più desiderato da ogni pokerista) ha raggiunto guadagni esorbitanti, che ammontano a più di 11 milioni di dollari.

Dall’università ai tavoli verdi

La storia di Vanessa Selbst e del suo rapporto con il gioco di carte più popolare al mondo meriterebbe di essere raccontata, proprio come avviene nei migliori film sul poker. Classe 1984, fin dalla giovane età intraprende un percorso orientato allo studio, grazie anche al supporto e all’educazione impartita dalla famiglia. Si diploma con ottimi voti, che le consentono di accedere a uno degli atenei più prestigiosi degli USA, l’università di Yale. Qui si laurea in Scienze Politiche a pieni voti e sceglie di proseguire il proprio percorso accademico specializzandosi nell’ambito dei diritti civili.

Proprio durante il periodo dell’università – e più precisamente nel 2003 – inizia ad avvicinarsi al mondo del poker. La data non è del tutto casuale, se si pensa che quello fu lo stesso anno della clamorosa impresa di Chris Moneymaker, che sbancò le World Series of Poker (WSOP) da completo neofita.

L’esordio nel mondo del poker

Il successo di Moneymaker ha contribuito notevolmente ad accrescere l’importanza e la diffusione del poker nel mondo. La storia del “signor nessuno”, il semplice contabile divenuto il re di Las Vegas in una notte, ispirò molti giocatori che provarono a imitarlo. Il giovane Chris non fece altro che applicare la propria intelligenza, uno studio approfondito e la sua buona dose di talento al gioco delle carte.

L’effetto Moneymaker affascinò anche Vanessa Selbst. La carriera della statunitense come giocatrice di poker prende definitivamente il via nel 2006. Alla sua prima apparizione alle WSOP raggiunge un tavolo finale. Ciò le consente di iniziare a mettere da parte una quantità di denaro che le consentirà di continuare a giocare senza correre grossi rischi.

Il successo e la consacrazione

Il risultato più grande arriva però nel 2008, quando vince il suo primo braccialetto WSOP nel $1.500 Pot Limit Omaha aggiudicandosi un premio di oltre 227mila dollari. Altri due braccialetti arrivano alle WSOP 2012 (nel $2.500 10-Game Mix Six Handed) e alle WSOP 2014 (nel $25.000 Mixed Max No Limit Hold’em).

Nel 2010, dopo essersi affermata come giocatrice di fama internazionale, giungono altri importanti trionfi nella variante del Texas Hold’em. Uno al North American Poker Tour (NAPT) di di Mohegan Sun e un altro al Pit Poker Tournament di Monaco, che nel complesso le fruttano una vincita do oltre 2,5 milioni di dollari.

Divenuta un’icona a tutto tondo del poker, ottiene anche numerosi piazzamenti al Super High Roller delle PCA, al side Omaha e all’ITM di Sanremo, al World Poker Tour e all’ITM di Praga, arrivando a guadagnare nel complesso quasi 12 milioni di dollari.

Chi è oggi Vanessa Selbst

La giocatrice di poker più vincente di sempre oggi si occupa di trading per la società di investimenti Bridgewater Associates, con base a New York. Un po’ inaspettatamente, nel 2018 si è infatti ritirata dal mondo del poker professionistico. Oltre a lavorare come trader, ha creato la fondazione Venture Justice, che finanzia progetti a sostegno dei poveri e degli oppressi che subiscono abusi e ingiustizie all’interno delle loro comunità.

La Selbst, tuttavia, non è completamente scomparsa dai radar degli appassionati del tavolo verde. Continua a essere presente sui social, dai quali commenta partite, tornei ed eventi e dispensa consigli sulla ripresa della kermesse post pandemia.

Conclusioni

Nonostante abbia lasciato da alcuni anni i tavoli pro, Vanessa Selbst è ancora popolarissima. La sua fama non cala anche grazie alla costante presenza sui social, che lascia presumere un suo possibile ritorno, come a dire che il meglio debba ancora arrivare.