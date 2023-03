Tramite il parto i bambini ricevono microbi dalla mamma, che sia naturale o cesareo. Lo evidenzia una ricerca pubblicata sulla rivista Cell Host & Microbe. Dallo studio emerge che le madri sono in grado di trasferire i microbi ai loro bambini attraverso percorsi compensativi alternativi. Poiché i bambini nati da taglio cesareo ricevono meno microbioma intestinale della madre durante il parto, compensano bevendo microbi della madre tramite latte materno. La ricerca mira a chiarire come i bambini, che sono generalmente considerati sterili prima della nascita, ottengono microbi essenziali per i loro vari microbiomi.

Come è stato svolto lo studio

Per la ricerca sono state seguiti i parti di 120 madri olandesi. Dai bambini sono stati raccolti campioni di microbioma di pelle, naso, saliva e quello intestinale due ore dopo la loro nascita e quando avevano un giorno, una settimana, due settimane e un mese. Poi il team ha raccolto sei diversi tipi di campioni di microbioma dalle madri, pelle, latte materno, naso, gola, fecale e vaginale, con l’obiettivo di determinare quale di queste fonti stava influenzando i vari microbiomi dei bambini.

“Volevamo avere un’idea migliore di come il microbioma infantile si sviluppasse in diverse parti del loro corpo e di come è influenzato da fattori come la modalità di nascita, l’uso di antibiotici e la mancanza di allattamento al seno”, afferma l’autore senior Wouter de Steenhuijsen Piters, un medico e data scientist presso l’University Medical Center di Utrecht nei Paesi Bassi”.

I ricercatori hanno scoperto che circa il 58,5% del microbioma di un bambino deriva da sua madre. Tuttavia, diverse comunità microbiche materne hanno contribuito a diversi microbiomi infantili. I bambini nati con taglio cesareo hanno ricevuto meno microbi dai microbiomi vaginali e fecali della madre, ma, apparentemente in compenso, hanno acquisito più microbi dal latte materno.

“Il trasferimento e lo sviluppo del microbioma sono così importanti che l’evoluzione ha assicurato che quei microbi vengano trasferiti in un modo o nell’altro da madre a figlio”, afferma il primo autore Debby Bogaert, scienziato medico presso l’Università di Edimburgo. “L’allattamento al seno diventa ancora più importante per i bambini nati con taglio cesareo che non ricevono microbi intestinali e vaginali dalla madre”.

“È un sistema intelligente e ha senso da una prospettiva evolutiva che questi tipi di percorsi siano ridondanti per garantire che il bambino possa iniziare la vita con il ‘kit di base’ appropriato”, afferma de Steenhuijsen Piters.

“Abbiamo potuto vedere che il microbioma materno spiega quasi il 60% del microbioma totale del bambino, ma c’è ancora il 40% che non conosciamo”, afferma de Steenhuijsen Piters. “Sarebbe interessante stratificare quella frazione sconosciuta per vedere da dove provengono tutti i microbi; se i padri contribuiscono, per esempio, o i fratelli, o l’ambiente”. Fonte: Medical X Press.