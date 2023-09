Thomas Markle: “Meghan crudele, non mi lascia vedere i nipoti”

Thomas Markle considera la figlia Meghan “crudele” perché non gli lascia vedere i nipoti. “Ho il cuore spezzato. Sono molto turbato. È una cosa crudele da fare a un nonno, negare il diritto di vedere un nipote”, ha detto l’uomo a “Good Morning Britain” lo scorso lunedì, in quella che è stata definita la sua intervista “finale”.

Nonostante sia stato sorpreso a inscenare foto di paparazzi per soldi prima del matrimonio della figlia con il principe Harry nel 2018, Thomas ha insistito di non aver fatto nulla di male. “In California, posso effettivamente fare causa per vederli (il principe Archie, 4 anni, e la principessa Lilibet, 2), ma non voglio farlo”, ha detto. “L’altra cosa è che non ho fatto nulla di male. Non c’è niente che indichi che sono un cattivo ragazzo”.

L’ex direttore delle luci di Hollywood, 79 anni, ha affermato di essere un “padre davvero affettuoso” e che la duchessa del Sussex, 42 anni, “lo sa”. “Non ci sono scuse per trattarmi in questo modo, nessuna scusa per trattare i nonni in questo modo”, ha detto.

“Meghan ha vissuto con me dalla prima media al liceo, e non ho mai visto niente del genere”, ha detto il signor Markle. “Non ho mai visto il tipo di donna in cui si è trasformata. Sono scioccato. Non è la persona che conoscevo come mia figlia”.

“Penso che lei abbia un’influenza su Harry più di quanto lui abbia su di lei”, ha detto. “Sono sempre qui per lei. La amo ancora. La amerò per sempre. Ciò non cambierà mai, ma voglio che lei mi raggiunga e mi faccia vedere i miei nipoti e mi lasci avere un po’ di pace”.

Thomas ha poi chiesto perdono, sottolineando che le persone hanno fatto molto peggio e hanno ricevuto punizioni minori. “Le persone vanno in prigione per cinque anni e vengono perdonate. Non ho fatto nulla. Quindi perdonami, credo”, ha detto. “Mi scuso per tutto ciò che ho fatto di sbagliato. Mi dispiace se l’ho fatto”. Fonte: Page Six.