Sofia Vergara e Joe Manganiello divorziano dopo 7 anni di matrimonio. Le indiscrezioni si rincorrevano da qualche ora quando l’ormai ex coppia di Hollywood ha deciso di fugare ogni dubbio ai fan e annunciare l’addio con una nota inviata al magazine Page Six: “Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. Siamo due persone che si amano e si rispettano e vi chiediamo di aspettare la nostra privacy in questa periodo di aggiustamento verso una fase delle nostre vite”.

Fine di un amore, gli indizi via social

Durante le sue vacanze italiane Vergara era apparsa sui social senza fede al dito. Inoltre, il 10 luglio scorso, giorno del compleanno dell’attrice, Joe si era limitato a farle gli auguri con un post su Instagram, scrivendo semplicemente “Feliz Cumpleaños Sofía”. I due si erano conosciuti nel 2014 grazie a un amico comune, l’attore Jesse Tyler Ferguson, collega di Sofía Vergara nella seria televisiva Modern Family. Si erano sposati a Palm Beach, in Florida, il 21 novembre dell’anno successivo, in presenza di 350 invitati. Prime nozze per lui, seconde per lei, già convolata a nozze dal 1991 al 1993 con Joe Gonzalez, padre del suo primo e unico figlio Manolo, nato nel settembre 1991.

Sofia Vergara e il suo rapporto con le origini latine

“Sono una donna latina. Di Barranquilla, in Colombia, per l’esattezza. Lì vai in spiaggia col tanga, cresci coi tacchi a spillo, sei truccata già di prima mattina, ti vesti sempre sexy”, aveva raccontato durante un’intervista con IoDonna. “Noi cresciamo con una scorza un po’ più dura, forse, delle altre: mia madre ha avuto un figlio assassinato, e io i miei problemi, ma non ci permettiamo per questo il lusso di finire in depressione. Si va avanti, per la nostra famiglia e per noi stesse, senza neanche stare lì a pensarci troppo, perché la vita continua”.

