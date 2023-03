Selena Gomez supporta l’ex rivale Hailey Bieber contro l’odio social

Selena Gomez ha reso noto che Hailey Bieber l’ha “contattata” riguardo a “minacce di morte” ricevute, chiedendo ai fan di smettere di “odiare” la sua (presunta) ex rivale in amore. Presunta perché, sebbene per anni abbiamo immaginato le due donne nemiche, in realtà non lo sono mai state. Quando Selena e Justin Bieber si sono lasciati, i fan non hanno gradito tale addio, continuando a prendere di mira ogni nuova compagna del cantante, inclusa la sua attuale moglie, Hailey. Minacce via social che sono diventate però pesanti per la modella, al punto da appellarsi alla cantante, che, ovviamente, l’ha supportata contro l’odio social.

La cantante, 30 anni, ha condiviso un post sulla sua Instagram Story, chiedendo compassione per Hailey, 26 anni. “Hailey Bieber mi ha contattato e mi ha fatto sapere che ha ricevuto minacce di morte e tanta odiosa negatività”, ha iniziato Gomez. “Questo non è ciò che rappresento. Nessuno dovrebbe sperimentare odio o bullismo”, ha continuato. “Ho sempre sostenuto la gentilezza e voglio davvero che tutto questo finisca”.

Durante un’intervista del settembre 2022 sul podcast Call Her Daddy, Hailey ha dichiarato pubblicamente che è “tutto amore” tra lei e Gomez. E nell’ottobre 2022, le donne hanno messo a tacere le voci sulla presunta faida quando hanno posato pubblicamente per delle foto insieme.

Selena Gomez e la pausa dalla vita social

Nel corso di una vecchia intervista Selena Gomez è tornata a parlare del suo addio alla Rete e ai social, durato qualche anno: “Non vado su Internet da quattro anni e mezzo – aveva raccontato – e questa cosa ha completamente cambiato la mia vita. Sono più felice, sono più presente, mi connetto di più con le persone. Capisco quanto sia potente Internet e in tanti modi ha reso migliori le cose nel mondo. Ma per quanto mi riguarda, mi bastano le notizie che mi arrivano attraverso le persone nella mia vita”, aveva concluso, sottolineando che “di tutto il resto non me ne può importar di meno, visto che non è affar mio occuparmi degli affari degli altri”.