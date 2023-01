Selena Gomez è stata una delle prime celebrities a parlare dell’importanza della salute mentale. Lei stessa ha sperimentato questo tipo di problemi e ormai da qualche anno è tornata sulla cresta dell’onda per supportare chi soffre degli stessi disagi.

La star ha fondato un suo marchio di bellezza, Rare Beauty, con l’obiettivo di creare un brand inclusivo, che potesse suscitare “conversazioni” positive relative a salute mentale e autostima. “Ciò di cui sono più orgogliosa è la conversazione che abbiamo creato nell’ambito della bellezza”, ha detto Gomez alla rivista People. “Mi sento come se stessimo sfidando le norme e volevo davvero creare un marchio che fosse per tutti”.

Sebbene il marchio sia destinato a essere inclusivo, Selena all’inizio aveva i suoi dubbi. “Pensavo che non avrebbe venduto”, ammette, rivelando che i prodotti Rare Beauty “non sono super esagerati”. “Ciò che amo dei miei prodotti è che non hai davvero bisogno di un ordine necessario”, condivide Gomez.

“Puoi sempre aggiungere e puoi sempre togliere…Se voglio fare un viso pieno o se voglio solo mantenerlo naturale. Adoro l’eyeliner, ma non volevo che fosse davvero esagerato”, ha detto Gomez. “Ecco perché potresti continuare ad applicare [Positive Light Silky Touch Highlighter] se vuoi perché lo adoro. Semplicemente non mi piace quando è come una striscia. Questo non mi sta bene”.

Accanto a Rare Beauty è arrivato il Rare Impact Fund, un programma per fornire accesso ai servizi di salute mentale. “Sto notando che anche altri marchi sono d’accordo con la salute mentale e ne sono davvero, davvero entusiasta. Semmai, questa è la parte più importante del mio marchio”, ha affermato.

Il Rare Impact Fund si impegna a raccogliere 100 milioni di dollari nei prossimi dieci anni per ampliare l’accesso ai servizi di salute mentale e all’istruzione per i giovani di tutto il mondo. Come parte di questo sforzo, l’1% di tutte le vendite di Rare Beauty di Selena Gomez viene donato al Rare Impact Fund, oltre a raccogliere fondi da fondazioni filantropiche, individui, partner aziendali e comunità.