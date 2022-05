Sarah Jessica Parker porta sempre con sé questo ombretto a matita

Sarah Jessica Parker ha un suo cosmetico di riferimento che non abbandona mai. Si tratta del Caviar Stick Eye Colour di Laura Mercier. “Ce l’ho sempre”, ha rivelato l’attrice durante un’intervista a Watch What Happens Live. “Perché in pratica non indosso nient’altro”, ha specificato. Questo ombretto a matita in crema vanta una formula pigmentata ad alto impatto, che regala un finish shimmer scintillante. Ideale per i viaggi o per passare rapidamente dal lavoro a una serata fuori.

Lo stick può essere sfumato con un dito o un pennello, per uno smokey eye impeccabile in un solo gesto. E’ possibile usarlo come ombretto o come eyeliner. La formula a lunga tenuta resiste allo sbiadimento e alle sbavature mantenendosi aderente alla palpebra. Tra le fan di questo prodotto ci sono anche altre star tra cui Mandy Moore, Emilia Clarke, Amy Adams e Priyanka Chopra, l’ombretto Caviar Stick non è solo un must per gli A-lister e i truccatori famosi. Sul sito Lookfantastic è in vendita a 28,45 euro ed è disponibile in numerose tonalità. Da Au Naturel a Wild rose.

Un’utente che l’ha acquistato scrive: “La matita ha una bella coprenza, che la si utilizzi da sola o con l’aggiunta di un ombretto in polvere che ne esalti ancora di più il colore e l’effetto finale del trucco”. Un’altra afferma: “E’ meraviglioso, è morbido mentre si stende, si sfuma benissimo con il polpastrello e resta lì senza muoversi più”. E ancora: “Il colore bronzo è molto bello. Dura tutto il giorno. Lo uso da solo oppure applico sopra del l’ombretto in polvere. Mi piace molto!”.

Altri prodotti amati da Sarah Jessica Parker.

In una vecchia intervista con Today, Sarah ha rivelato il suo amore di lunga data per un prodotto per la cura della pelle a prezzo molto accessibile. Si tratta della crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer.