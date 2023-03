Sarah Ferguson ricorda “Quando fui arrestata con Lady Diana”

Sarah Ferguson ha ricordato il giorno in cui è stata arrestata insieme all’amica e Lady Diana. Era in occasione dell’addio al nubilato della futura moglie del principe Andrea. La Duchessa di York (popolarmente conosciuta come Fergie), è apparsa in The Kelly Clarkson Show dopo l’uscita del suo nuovo romanzo, “A Most Intriguing Lady”. L’autrice ha fatto ridere i presenti, ricordando il suo movimentato addio al nubilato, prima delle nozze del 1986.

Sarah Ferguson e Lady Diana, la bravata che è costata loro un arresto

Ferguson ha detto che lei e la principessa Diana erano vestite con costumi da poliziotto per una serata fuori in un club. Indossavano uniformi con berretti abbinati (Diana con un paio di occhiali con montatura nera). “Ci siamo seduti e il cameriere è venuto da noi e ha detto: ‘Mi scusi, questo è un club per membri. Ed è per divertimento e qui non serviamo agenti di polizia'”, ha spiegato. “Pensavano che foste dei veri poliziotti?” ha chiesto Clarkson, a cui Sarah ha risposto: “Sì!”

Quando hanno lasciato il club, le due sono state arrestate per “impersonificazione di agenti di polizia” e persino caricate sul retro del furgone dei veri agenti. Quando poi la principessa Diana ha notato delle “patatine al gusto di pancetta affumicata” nel furgone, “ha iniziato a prenderle e mangiarle”. Sarah ha detto: “Il poliziotto sul sedile anteriore – ‘Non puoi farlo!'”. I poliziotti alla fine hanno capito chi fossero.

Fergie: “Lady Diana è con me tutto il giorno”

Fergie ha detto che non le manca la principessa Diana, morta in un incidente d’auto nel 1997, perché “è con me tutto il giorno”. “Lei ed io, abbiamo riso molto. Ci siamo messe nei guai”, ha continuato Ferguson. “Sai cosa faceva? Mi raccontava le storie peggiori, le barzellette, poco prima che dovessi essere seria.”

La duchessa in precedenza aveva detto a People che lei e la principessa Diana, che chiamava affettuosamente “Duch”, erano migliori amiche da quando erano adolescenti, molto prima che Diana sposasse l’allora principe Carlo e Sarah sposasse suo fratello, il principe Andrew. Di recente ha affermato che la principessa Diana sarebbe “incredibilmente orgogliosa” dei suoi cinque nipoti dai suoi figli, il principe William e il principe Harry.