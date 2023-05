Sarah Ferguson, la grande assente all’incoronazione di Re Carlo

Sarah Ferguson non sarà tra i 2.000 invitati presenti all’incoronazione del re Carlo e della regina Camilla il prossimo 6 maggio. Una notizia che non sorprende molto, considerando che la duchessa di York, durante un’apparizione nel talk show Loose Women su ITV, aveva spiegato di essere certa che non sarebbe stata invitata. Fergie mantiene tuttavia un rapporto affettuoso con il re Carlo, la regina Camilla e la famiglia reale. Nei mesi scorsi è stata invitata a trascorrere con loro il Natale e la Pasqua.

La duchessa ha detto a People che non vede l’ora di celebrare il re Carlo e la regina Camilla nel giorno dell’incoronazione. “Sono molto favorevole al re e alla regina consorte e sono davvero felice di fare tutto il necessario per sostenerli nella loro strada da percorrere”, ha detto Fergie a marzo.

L’amicizia tra Sarah Ferguson e Lady Diana

La principessa Diana e Sarah erano amiche intime da quando erano adolescenti, e fu proprio Diana a presentarla ufficialmente al principe Andrew negli anni ’80. Durante gli anni dei rispettivi matrimoni, le due amiche si divertivano e trascorrevano tempo insieme, dalle vacanze sulla neve agli impegni ufficiali. Non stupisce che Harry abbia voluto sua zia per le nozze con Meghan Markle.

Il principe Andrea e Sarah si sono sposati nel 1986, diventando genitori prima della principessa Beatrice e poi della principessa Eugenia negli anni successivi. La coppia si è separata nel 1992 e ha divorziato nel 1996, ma è rimasta unita come co-genitori e ha continuato a vivere insieme a Windsor.

A differenza di Sarah, il principe Andrew dovrebbe partecipare all’incoronazione di suo fratello maggiore. Il duca di York, 63 anni, si è recentemente unito ad altri membri della famiglia reale per il tradizionale servizio religioso della domenica di Pasqua a Windsor e precedentemente ha presto parte ai festeggiamenti per Natale a Sandringham a dicembre. Fonte: People.