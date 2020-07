Che ne dici? Freschi di un nuovo video musicale per “How You Like That”, i Blink (come i fan di Rosé delle Blackpink sono affettuosamente soprannominati) hanno un altro motivo per festeggiare.

Rosé delle Blackpink, infatti, è il nuovo volto global di Saint Laurent. La notizia ha fatto ufficialmente il suo debutto ieri 30 giugno sulla pagina Instagram di Saint Laurent.

Come si legge su W Magazine, Rosé delle Blackpink ha partecipato alla sfilata di moda Saint Laurent della primavera 2020 a Parigi lo scorso anno. Inoltre, ha partecipato anche alla presentazione della collezione a New York lo scorso marzo.

Rosé delle Blackpink è ufficialmente il volto global del marchio ed è già ben visibile sul sito web della maison francese.

Non riesco ancora a credere di essere global ambassador per un marchio che pensavo considero super cool da sempre”, ha detto Rosé a Elle Korea.

“È un onore. Naturalmente ho conosciuto il direttore creativo Antony Vaccarello e sto imparando molto dalla sua creatività, dalla sua competenza e dalla sua umanità. È incredibile poter lavorare con una persona tanto meravigliosa”.

Nella sua prima clip per Saint Laurent, girata dal leggendario fotografo David Sims, Rosé indossa un abito di pizzo monospalla della collezione Autunno 2020.

Come sottolinea W Magazine, non è insolito che i grandi brand scelgano idoli K-pop per le campagne pubblicitarie (i compagni di band di Rosé, Lisa, Jenny e Jisoo sono i volti rispettivamente di Celine, Chanel Beauty e Dior Beauty).

MTV aggiunge che un secondo video della campagna di Rosé è disponibile sul sito Web di Saint Laurent. In quella clip, la cantante indossa una blusa con fiocco con stampa leopardata e pantaloni neri, oltre al vestito di pizzo.