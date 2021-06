Reese Witherspoon ha svelato di aver sofferto di attacchi di panico alcuni anni fa e si è sottoposta ad ipnosi per curarli.

L’attrice ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sua interpretazione nel film “Wild” del 2014, ma trasformarsi nel ruolo non è stata un’impresa facile.

Reese Witherspoon ha sofferto di gravi attacchi di panico prima dell’inizio delle riprese, come rivelato in un’intervista con Tracee Ellis Ross per la rivista Interview.

Quando Ross le ha chiesto quale dei suoi ruoli l’abbia “cambiata” di più, la star americana non ha esitato a rispondere: “Probabilmente Wild”.

“Avevo così paura di farlo, Tracee. Ho fatto ipnosi, ero così spaventata. Ho avuto attacchi di panico per tre settimane prima di iniziare”, ha detto la star del Morning Show.

“C’era la nudità, la sessualità e l’aspetto dell’uso di droghe, ma anche l’essere solo davanti alla telecamera senza altri attori. Non ero mai stato solo nelle scene per giorni e giorni”, ha aggiunto Witherspoon.

“Ci sono stati probabilmente 25 giorni di riprese in cui non avevo nessun altro attore di fronte a me. C’eravamo solo io, una telecamera e uno zaino. Ero tipo, ‘Sarà così noioso?””.

Il film, scritto da Strayed e Nick Hornby, è stato diretto da Jean-Marc Vallée e ha ottenuto le nomination all’Oscar di Witherspoon e della co-star Laura Dern.

Witherspoon ha detto a Ross che il libro di memorie di Strayed, che ha ispirato il film, ha avuto un enorme impatto su di lei.

“E il libro di Cheryl Strayed era così bello e sacro per me perché mi parlava così profondamente di come noi donne dobbiamo salvarci”, ha detto Witherspoon.

“Non c’è nessuna madre o padre che viene a salvarci. Non c’è un coniuge. Ho pensato che fosse radicale che alla fine del film, lei finisse senza famiglia, senza soldi, senza lavoro, senza partner, ed è felice”.

“Non so se lavorerò mai più così duramente, ma mi ha cambiato a livello cellulare”, ha detto.