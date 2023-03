Re Carlo riceve una standing ovation al parlamento tedesco

Re Carlo III ha ricevuto una standing ovation per la prima volta da reale durante il suo viaggio in Germania. Il sovrano, 74 anni, è stato il primo monarca a rivolgersi direttamente al Bundestag mentre il parlamento tedesco era in sessione. Carlo ha tenuto il discorso sia in tedesco che in inglese, sottolineando il legame tra Germania e Regno Unito e esprimendo la speranza per un futuro luminoso e condiviso.

Il re ha ricordato che tale relazione “significava così tanto per la mia amata madre”, la regina Elisabetta, re Carlo ha elogiato il fermo sostegno della Germania all’Ucraina durante la guerra in corso con la Russia e ha ribadito anche l’impegno del Regno Unito per la causa.

“Innumerevoli vite sono state distrutte. La libertà e la dignità umana sono state brutalmente calpestate. La sicurezza dell’Europa è minacciata, così come i nostri valori democratici. Ma il mondo non è rimasto a guardare. Siamo scioccati dalla terribile distruzione. Ma possiamo attingere dalla nostra unità — in difesa dell’Ucraina, della pace e della libertà”, ha detto il re in tedesco.

“La Germania e il Regno Unito hanno assunto importanti ruoli di leadership. In qualità di maggiore donatore europeo all’Ucraina, abbiamo reagito con decisione e preso decisioni che prima sarebbero state inimmaginabili. La decisione della Germania di fornire all’Ucraina un così grande sostegno militare è estremamente coraggiosa, importante e gradita”.

“Signore e signori, difficilmente posso iniziare a esprimere l’orgoglio che provo per la forza della partnership tra i nostri due paesi. La Germania, la sua gente e la sua cultura distintiva hanno avuto un impatto così profondo su di me in così tante delle mie precedenti visite. Sono arrivato per la prima volta in Germania quando avevo solo 13 anni, ho imparato a conoscere i diversi angoli di questa straordinaria terra”, ha continuato in inglese.

“Come molti britannici, ho stretti legami personali qui – nel mio caso, rapporti familiari cari e associazioni che risalgono a generazioni precedenti. Per tutti noi ci sono innumerevoli punti di connessione ed esperienza comune nella storia anglo-tedesca, che si è svolta nel corso di quasi due millenni”. Fonte: People.