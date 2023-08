Re Carlo III non ha mai ammirato suo fratello Andrea secondo un royal expert. “Il re non è mai stato un grande ammiratore di Andrea, nemmeno nei giorni migliori”, ha detto questa settimana a Sky News Australia il corrispondente reale Michael Cole. “A un certo punto, ha voluto che si trasferisse nel piccolo Frogmore Cottage”. Il giornalista ha aggiunto che “non c’è molto amore” tra il monarca e il duca di York da quando è scoppiata un’aspra disputa sulla residenza di quest’ultimo all’inizio di quest’anno.

Charles, 74 anni, ha cacciato il reale da Buckingham Palace a gennaio dopo essere stato notoriamente privato dei suoi onori reali e militari dalla loro defunta madre, la regina Elisabetta II. Alla base di tale decisione c’è stato lo scandalo che ha visto vicino Andrea al finanziere Jeffrey Epstein, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, suicidatosi in carcere nel 2019.

Andrea nella ex residenza di Harry e Meghan

Secondo quanto riferito, il re ha detto al fratello minore che “non c’era più posto” per lui nella residenza reale ufficiale quando lo ha cacciato. Da allora il duca ha cercato rifugio nella sua altra residenza reale, la lussuosa proprietà da 46 milioni di dollari chiamata Royal Lodge. Ma ulteriori problemi sarebbero sorti tra i due fratelli perché Andrea non avrebbe avuto le risorse per fare dei lavori di ristrutturazione nella villa, lamentandosi con il re. Di qui la scelta di Carlo di indirizzarlo verso Frogmore Cottage, dove hanno vissuto Harry e Meghan nella loro parentesi londinese.

Insomma, sembra che non ci sia pace per i fratelli della famiglia Windsor. Harry e William sono ai ferri corti da tempo, dopo l’addio del primo alla Corona e l’uscita del suo libro “Spare”, dove ha parlato della sua vita, rendendo noti molti dettagli privati della royal family. Almeno per il momento, non c’è aria di riappacificazione all’orizzonte. Fonte: Page Six.