Re Carlo e Camilla, viaggio in Francia rinviato a causa delle proteste

Il viaggio in Francia di re Carlo e della regina Camilla è stato rinviato a causa di disordini in tutto il paese, dovuti alla riforma delle pensioni voluta dal governo Macron. Le proteste hanno colpito Parigi e Bordeaux, dove il re, 74 anni, e regina consorte, Camilla, 75 anni, avrebbero dovuto fare visita.

Buckingham Palace ha reso noto che Re Carlo III e Camilla non andranno in Francia, tuttavia continueranno i loro impegni esteri recandosi in Germania nel corso della settimana. “La visita di Stato in Francia del re e della regina consorte è stata rinviata”, fanno sapere da palazzo. “Le Loro Maestà attendono con impazienza l’opportunità di visitare la Francia non appena si potranno trovare le date”. La visita in Francia doveva essere la prima tappa del primo tour all’estero del regno del re.

Francia, scontri per la riforma delle pensioni

La Francia è stata travolta da un’ondata di proteste per la decisione del presidente Macron di far approvare una legislazione che eleva l’età pensionabile francese da 62 a 64 anni, senza voto in Parlamento. Ma il presidente è fermo nella sua decisione. La riforma delle pensioni “proseguirà il suo cammino democratico”, ha detto il presidente francese, intervistato in diretta su France 2 e TF1. La mozione di censura (sfiducia) contro il governo è “fallita”. Ora “bisogna aspettare il pronunciamento del consiglio costituzionale”. “Dobbiamo andare avanti: è nell’interesse superiore della nazione”: