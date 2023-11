Rania di Giordania si difende dall’accusa di antisemitismo

Rania di Giordania ha chiesto un cessate il fuoco da parte di Israele contro Hamas, affermando che sostenere la protezione delle vite palestinesi non equivale ad essere antisemiti o a favore del terrorismo. “Vorrei essere molto, molto chiara. Essere filo-palestinesi non significa essere antisemiti, essere filo-palestinesi non significa essere filo-Hamas o filo-terrorismo”, ha detto domenica scorsa Rania durante un’intervista alla Cnn.

“Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che l’accusa di antisemitismo è stata usata come arma per mettere a tacere qualsiasi critica nei confronti di Israele”, ha affermato Rania di Giordania. “Voglio condannare in modo assoluto e totale l’antisemitismo e l’islamofobia… – ha aggiunto -, ma voglio anche ricordare a tutti che Israele non rappresenta tutto il popolo ebraico nel mondo. Israele è uno Stato ed è l’unico responsabile dei propri crimini”.

Nei giorni scorsi il personale dell’aeronautica militare giordana ha lanciato a mezzanotte aiuti medici urgenti all’ospedale da campo giordano a Gaza. Lo ha annunciato su X il re della Giordania Abdullah: “Il nostro impavido personale dell’aeronautica militare ha lanciato a mezzanotte aiuti medici urgenti all’ospedale da campo giordano a Gaza. Questo è il nostro dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle feriti nella guerra a Gaza. Saremo sempre presenti per i nostri fratelli palestinesi”.

Il Medio Oriente “è sull’orlo di un abisso”, aveva detto nelle scorse settimane Abdallah II parlando in una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e mettendo in guardia contro un’ulteriore escalation del conflitto fra Hamas e Israele.

Abdallah ha ribadito il proprio rifiuto di un movimento di profughi verso il proprio regno o l’Egitto: “Questa è una linea rossa perché penso che alcuni dei soliti sospetti vogliano cercare di creare dei faits accomplis sul terreno”, ha dichiarato. “Niente rifugiati in Giordania, niente rifugiati in Egitto, questa è una situazione umanitaria che deve essere gestita all’interno di Gaza e della Cisgiordania”, ha insistito. (Fonte Ansa).