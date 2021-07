E’ morta Raffaella Carrà, la regina del varietà italiano. Da tempo non si mostrava più in tv e i fan avevano inteso, ipotizzato, che qualcosa potesse non andare nel migliore dei modi per la star che il mondo ci ha sempre invidiato.

Icona della danza e della musica, artista completa come poche, artista piena di carisma e talento, la sua morte lascia un vuoto insostituibile nel mondo dello spettacolo.

“Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Japino dà il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.