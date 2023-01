Questo mascara è il segreto di Kim Kardashian per ciglia al top

Mentre i fan della Roma impazziscono per la maglia della squadra giallorossa indossata da Kim Kardashian, il sito Cosmopolitan svela uno dei segreti di bellezza dell’imprenditrice e influencer americana. Per avere uno sguardo al top la modella usa un particolare mascara, ovvero Lancôme Hypnôse Doll Eyes Mascara. Si tratta di uno dei prodotti di bellezza must have del marchio Lancôme per ciglia meravigliosamente allungate e sollevate. Questo asso nella manica di Kim avvolge perfettamente le ciglia senza appesantirle.

L’esclusivo applicatore a cono Lancôme distribuisce la quantità di prodotto ideale a ogni applicazione, anche sulle ciglia più interne dell’occhio. Per metterlo basta stendere il mascara dalle radici alle punte delle ciglia, con un movimento a zig-zag, per una copertura uniforme. Prezzo tra i 25 e i 30 euro in base al rivenditore.

Altri prodotti di bellezza amati da Kim Kardashian.

Kim Kardashian ha una maschera di bellezza di riferimento per prendersi cura della lunga chioma, che è diventata parte della sua iconica immagine. Uno dei prodotti di riferimento della regina del reality show americano è Hair Perfector N.3 di Olaplex.

C’è un prodotto in particolare che aiutato molto la pelle di Kim, ovvero 111SKIN 3 Phase Anti Blemish Booster. Un trattamento contro l’acne, contenente acido salicilico, che aiuta a liberare i pori dagli accumuli che possono contribuire a sfoghi cutanei, e zolfo, che aiuta a seccare i brufoli. Quando l’imprenditrice vuole un tocco di abbronzatura sulla sua pelle usa Self Tan Express Advanced Bronzing Mousse del brand St. Tropez.

Da anni l’imprenditrice dispensa consigli beauty ai suoi follower e alcuni sono anche facilmente replicabili. Una delle sue alleate di bellezza contro le rughe del contorno occhi è Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream di Shiseido. Si tratta di una crema contorno occhi anti-età che aiuta a ridurre la comparsa di 6 diversi tipi di rughe, comprese quelle causate da stress. Ideale per pelli mature, secche, poco elastiche. La sua texture è ricca e densa, forse non l’ideale per chi ha una cute grassa.