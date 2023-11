“Quello sciocco di Harry”: la furia di re Carlo quando è uscita la serie Netflix

Sembra che Re Carlo III fosse furioso quando è uscita la docuserie Netflix del figlio principe Harry e della nuora Meghan Markle nel dicembre 2022. “[Lo spettacolo] ha tolto il vento alle vele di tutti”, ha detto una fonte al giornalista Omid Scobie per il suo ultimo libro, “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”.

In una copia anticipata ottenuta da Page Six, l’insider ha aggiunto che re Carlo stava “facendo del suo meglio” per ottenere un’attenzione positiva da parte dei media dopo essere salito al trono in seguito alla morte della regina Elisabetta II nel settembre 2022. Tuttavia, secondo la fonte, “nessuno ha guardato a questo” grazie all’uscita Netflix altamente pubblicizzata dei Sussex, “Harry & Meghan”.

La furia di re Carlo

Nella sua frustrazione, Charles “passò dal non volere che nessuno parlasse di suo figlio al criticare apertamente ‘quello sciocco‘”, ha affermato un altro membro della famiglia reale. “Il re era sinceramente triste per l’intera situazione”, ha detto la fonte a Scobie tre mesi dopo la première della serie. “Era arrabbiato ma non voleva nemmeno che la gente parlasse male di suo figlio davanti a lui. È stato un breve momento in cui si è fermato e si è reso conto di quanto fossero diventate brutte le cose”. Ma la simpatia di Carlo per Harry e Markle “è presto scomparsa” quando la loro attenzione da parte dei media ha oscurato la sua salita al trono.

Kate e Meghan invitate a vestirsi come Lady Diana

Un’altra rivelazione del nuovo libro del giornalista riguarda Kate e Meghan, che sarebbero state invitate a vestirsi come la defubta Lady Diana. Un consiglio apparentemente logico considerando la popolarità della madre di William e Harry, ma che potrebbe non essere sempre stato gradito alle due donne, che in fatto di stile e moda non hanno mai dovuto prendere lezione da nessuno.

​