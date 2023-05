Priyanka Chopra, per una rinoplastica finita male licenziata da 3 film

Priyanka Chopra ha rivelato che un intervento chirurgico al naso finito male l’ha portata a sperimentare una “profonda depressione“. “È stata una fase oscura”, ha detto l’attrice quarantenne ospite dell”The Howard Stern Show“. Si è sottoposta ala procedura dopo aver vinto il titolo di Miss Mondo 2000 e mentre veniva corteggiata da Bollywood. Chopra ha detto che i medici le hanno consigliato di rimuovere un polipo nella sua cavità nasale, ma il chirurgo le avrebbe rasato accidentalmente il ponte del naso, facendolo crollare. L’incidente l’ha portata a essere licenziata da tre film. Temeva che la sua carriera di attrice sarebbe “finita prima di iniziare”.

“Succede questa cosa e la mia faccia sembra completamente diversa e sono entrata in una profonda, profonda depressione”, ha aggiunto Chopra, che ha detto che temeva di uscire di casa. Suo padre, che è un medico, alla fine ha convinto Chopra a sottoporsi a una correzione chirurgica, nonostante le sue paure. A restituirle la fiducia è stato anche il regista di Bollywood Anil Sharma. “Lui, mentre la marea era contro di me, ha detto: ‘Sarà una piccola parte, ma dai il massimo’. E l’ho fatto”, ha spiegato Chopra.

Nel suo libro di memorie del 2021 “Unfinished”, Priyanka Chopra ha ricordato di aver pensato che la sua decimata autostima non si sarebbe mai “ripresa dal colpo”. L’attrice ha detto di essere stata incoraggiata a sottoporsi a più procedure cosmetiche dagli addetti al settore durante la sua carriera. La star ha raccontato di un regista/produttore che l’ha fatta girare in modo da poter vedere bene i suoi lineamenti.

“Mi ha fissato a lungo e intensamente, valutandomi e poi mi ha suggerito di operarmi al seno, aggiustarmi la mascella e aggiungere un po’ più di ammortizzazione al mio sedere”, ha scritto nel suo libro. “Se volessi fare l’attrice, ha detto, avrei bisogno di avere le mie proporzioni ‘fissate'”. “E conosceva un dottore a Los Angeles dove poteva mandarmi. Il mio allora manager era d’accordo con la valutazione”.

Alla fine lei ha abbandonato il suo manager e ha deciso di non dare ascolto al consiglio. A parte il naso, la star di “Citadel” ha imparato ad apprezzare la propria bellezza. “Se assomigliassi ad altre ragazze” classicamente belle “allora non mi distinguerei e, cosa più importante, non sarei me”, ha scritto nel libro.

“Ora quando mi guardo allo specchio, non sono più sorpresa. Ho fatto pace con questa me un po’ diversa…Sono proprio come tutti gli altri: mi guardo allo specchio e penso che forse posso perdere un po’ di peso; Penso che forse posso allenarmi un po’ di più. Ma sono anche contento. Questa è la mia faccia. Questo è il mio corpo. Potrei essere imperfetto, ma sono io. Fonte: New York Post.