Tra i prodotti amati dalla principessa Eugenia c’è una terra abbronzante che usa per dare un tocco di luminosità al suo viso.

Parliamo della Bronzing Powder firmata Bobbi Brown, che aiuta a definire ed evidenziare i contorni del viso.

Va applicata ai lati della fronte, sotto gli zigomi, sul mento o sul naso. Per un aspetto abbronzato, è consigliabile applicare una piccola quantità su tutto il viso.

Il prezzo varia in base al rivenditore ed è disponibile in diverse tonalità. Sul sito Notino potete acquistarla a 44 euro. Su Zalando anche a 36,49 euro.

Un altro dei prodotti preferiti della principessa Eugenia è il mascara di Charlotte Tilbury, una delle make up artist più popolari del pianeta.

Anche se Eugenie non ha mai nominato quello specifico che usa, il mascara iconico del brand è Legendary Lashes, che regala ciglia volte e volumizzate. Sul sito di Sephora è in vendita a 32,90 euro.

Non è un segreto che Eugenie prediliga i brand delle truccatrici Bobbi Brown e Charlotte Tilbury, che in passato ha definito “geniali” per averla aiutata a ottenere una carnagione impeccabile.

Altri prodotti di bellezza amati dalle royal.

Come confermato da Glamour, tra i rossetti usati da Kate Middleton per le nozze con William c’era un lipstick cremoso semi opaco di Bobbi Brown, colore Sandwash Pink. Prezzo: 29 euro.

Questo rossetto è stato la prima formula ad essere lanciata dal famoso brand. Ha un’elevata pigmentazione che dona alle labbra un aspetto seducente. Non secca e offre una tenuta long-lasting.

La duchessa di Cambridge è stata fotografata anche mentre teneva in mano un Clarins Instant Light Natural Lip Perfector rosa. Si tratta di un lucidalabbra cremoso molto delicato.

La crema idratante preferita da Meghan Markle è il Siero Quench firmato Somerville, perfetto per chi ha una pelle secca.

Tra i prodotti low cost amati dalla duchessa c’è anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion.