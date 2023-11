La principessa Eugenia parla del rapporto con il suo corpo dopo la seconda gravidanza. La nipote della defunta regina Elisabetta si è unita al podcast Table Manners, intervenendo con i conduttori Jessie e Lennie Ware su cibo, famiglia e anche facendo riferimento al suo di podcast, Floodlight. Eugenie e il marito, Jack Brooksbank, sono da poco diventati genitori del loro secondo figlio, Ernest, nato a maggio, dopo il loro primo bambino di 2 anni, August.

Eugenia ha parlato della difficoltà che sta incontrando nel recuperare la sua forma fisica pre gravidanza: “Non so voi, ma la questione del corpo dopo il parto mi fa impazzire, trovo davvero difficile perdere peso”, ha detto la principessa, 33 anni. “Immagino che la società imponga di buttare giù il peso del tuo bambino e tutta quella roba”.

La figlia di Sarah Ferguson ha anche parlato della pressione di crescere sotto i riflettori i suoi bimbi e del controllo mediatico sul suo aspetto fisico, dicendo che “ha sicuramente causato un paio di problemi nel mio rapporto con il dover apparire in un certo modo”. “Immagino che tutti lo abbiano se sei sotto gli occhi del pubblico. Immagino che nella nostra famiglia, succeda a quell’età perfetta in cui hai, sai, 13 anni e hai quello stupido taglio di capelli a scodella e tu sei un po’ paffuto e sai, tutti i ragazzi ti fanno i prepotenze e tutto quel genere di cose”, ha detto.

La vita di Eugenia tra Regno Unito e Portogallo

Eugenia si divide tra il Regno Unito e il Portogallo, per via del lavoro del marito. Cosa che ha definito un “sogno”. “Posso andare al supermercato con la mia attrezzatura da ginnastica e i capelli ammucchiati sulla testa e non importa, non mi importa”, ha spiegato. “Non importa a nessuno”. La principessa Eugenia ha anche parlato dell’istruzione dei suoi figli nel Regno Unito e di come ha “amato” il tempo trascorso al Marlborough College. Fonte: People.​