Il principe William è rimasto molto ferito dalle parole della cognata Meghan Markle su sua moglie Kate Middleton.

Il duca di Cambridge non ha gradito che la moglie di suo fratello abbia riportato alla ribalta delle cronache lo scontro avvenuto tra le due donne prima delle nozze dei Sussexes nel 2018.

“Che Meghan abbia nominato Kate in una luce negativa è peggio (per il principe William) che essere stato attaccata lui stesso”, ha detto a People il biografo reale Penny Junor.

L’autore ha aggiunto: “William è molto protettivo nei confronti di Kate e può arrabbiarsi molto”.

Meghan ha detto di non aver reso note le informazioni a fini “denigratori”, ma perché era “davvero importante per le persone capire la verità”.

“È stata una settimana molto difficile per via del matrimonio e lei era sconvolta per qualcosa”, ha detto Meghan. “Ma ne era consapevole, si è scusata e mi ha portato dei fiori e un biglietto di scuse”.

La reazione di Kate alle parole di Meghan.

Kate Middleton avrebbe trovato “mortificante” l’accusa di aver fatto piangere Meghan Markle, come emerso durante l’intervista con Oprah Winfrey.

Ne è convinta Katie Nicholl, Vanity Fair’s Royal Correspondent, che ricorda come “non si senta mai” parlare della duchessa di Cambridge che litiga con qualcuno perché è “molto attenta a come tratta gli altri”.

Parlando con OK! Katie Nicholl ha spiegato: “Kate non ha mai voluto che dalla stampa venisse fuori alcun suggerimento di una rottura con Meghan”.

“Kate pensava che fosse tutto a posto, quindi riviverlo di nuovo è stato mortificante. Kate non è in grado di rispondere e Meghan e Harry lo sanno”.

Per l’esperta reale Kate Middleton sarebbe rimasta “rattristata, delusa e ferita” dall’intervista della cognata.

Sembra inoltre che Harry abbia parlato con il fratello e il padre, ma che la telefonata non sia stata molto produttiva. Insomma, per il momento nessun “disgelo” in famiglia.