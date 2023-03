Il principe William batte Kate Middleton: è lui il royal più amato

Il principe William batte Kate Middleton. E’ lui il royal più amato. Da un recente sondaggio di YouGov, è emerso che la principessa del Galles è stata battuta dal marito. In vetta alla classifica ora c’è William, col 72 per cento delle preferenze. La principessa tiene comunque testa al 70 per cento dei voti. Stessa posizione per principessa Anna, figlia della regina. Seguono re Carlo (63 per cento di pareri positivi), il principe Edoardo (58), la regina Camilla (48). In fondo alla classifica troviamo c’è il principe Harry (25 per cento di pareri positivi), mentre la moglie Meghan Markle è 22, meno di lei solo Andrea di York (7%).

Principe William, perché è il royal più amato

Cosa ci dice questo sondaggio sulla famiglia reale britannica? Che nel Regno Unito i “sudditi” hanno preferito l’atteggiamento di William a quello del fratello Harry. A fronte del ciclone che si è scatenato dopo l’uscita del libro autobiografico di Harry, Spare, i britannici hanno apprezzato la linea del silenzio del futuro re. Sembrano invece disprezzare il lavoro che il figlio minore di Carlo III ha fatto, nel tentativo di fare luce sui lati oscuri dell’essere un membro della famiglia reale. Il fatto che Harry si sia scontrato con il padre e il fratello, arrivando a lasciare il Paese, non è stata vista come una buona mossa.

La testimonianza di Harry nel processo contro alcuni media britannici

“Dopo la morte di mia madre nel 1997 quando avevo 12 anni e per il modo in cui la stampa l’aveva trattata, ho sempre avuto un rapporto difficile con essa”, ha detto, riferendosi a sua madre, la principessa Diana. “Tuttavia, in quanto membro dell’Istituzione, la politica era di ‘non lamentarsi mai, mai spiegare’. Non c’era alternativa; ero condizionato ad accettarlo. Per la maggior parte, ho accettato l’interesse a svolgere le mie funzioni pubbliche “.

“Fino ad oggi, ci sono membri della famiglia reale e miei amici che potrebbero essere stati presi di mira da NGN e non ho idea se abbiano presentato o meno denunce”, ha continuato. “Non c’è mai stata alcuna discussione centralizzata tra di noi su chi avesse presentato reclami poiché ogni ufficio dell’Istituzione è isolato”.