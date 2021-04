Il principe Harry è arrivato all’aeroporto di Heathrow la scorsa domenica pomeriggio per i funerali nel nonno, il principe Filippo, morto venerdì scorso due mesi prima del centesimo compleanno.

Harry è stato subito condotto nella sua precedente casa a Kensington Palace, il Nottingham Cottage.

Sebbene la sua residenza ufficiale nel Regno Unito sia Frogmore Cottage, la casa, che si trova all’interno dei terreni del Castello di Windsor, è ora occupata da sua cugina, la principessa Eugenie e dal marito Jack Brooksbank.

Harry dovrà restare lì isolato in quarantena da solo prima del funerale del Principe Filippo, che avrà luogo sabato 17 aprile.

Kensington Palace è la residenza ufficiale londinese di William e Kate.

Il fatto che Harry abbia scelto di soggiornare vicino al fratello potrebbe essere un momento di svolta nel loro rapporto.

Dopo che Harry e Meghan hanno rilasciato l’intervista a Oprah Winfrey in cui hanno gettato ombre sulla famiglia reale.

Il secondogenito di Carlo e Diana ha confermato la criticità del rapporto con William.

Forse i due principi approfitteranno della situazione di vicinanza fisica per chiarire i loro problemi.

Potrebbero trovare un punto di incontro per risanare il loro rapporto.

O almeno, questo è ciò che il popolo britannico auspica, sebbene non siano mancate critiche alla fuga di Harry negli Usa.

Il principe non è stato accompagnato dalla moglie Meghan, rimasta in California con il piccolo Archie.

Non una scelta dell’ex attrice, che ha solo seguito le raccomandazioni dei medici, essendo in attesa di una seconda figlia.

Le parole della regina Elisabetta sulla morte del marito.

La regina Elisabetta ha confidato ai figli di sentire “un vuoto enorme” dopo la morte del consorte. E’ quanto ha riferito il principe Andrea, terzogenito della coppia.

“La Regina, come ciascuno sa, è una persona incredibilmente stoica”, ha sottolineato Andrea.

E tuttavia, in queste ore, non nasconde il proprio lato umano “descrivendo l’enorme vuoto che sente nella sua vita” per la scomparsa del marito.

I due sono stati sposati 73 anni e la loro unione si è rivelata inossidabile oltre tutte le crisi, ha proseguito il duca di York rivolgendosi ai giornalisti.