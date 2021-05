Il principe Harry è andato in terapia su consiglio della moglie, Meghan Markle, che lo ha incoraggiato a cercare un aiuto professionale.

Il Duca del Sussex è apparso nell’episodio del podcast Armchair Expert di Dax Shepard per promuovere la sua nuova serie sulla salute mentale con Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”, in anteprima il 21 maggio su Apple TV +.

Le parole di Harry sul suo percorso di analisi.

“Una volta che ho iniziato a fare la terapia, è stato come se la bolla fosse scoppiata”, ha spiegato Harry.

“Ho strappato la mia testa dalla sabbia e l’ho scrollata di dosso ed ero tipo, sei in questa posizione di privilegio, smettila di lamentarti e smetti di pensare vuoi qualcosa di diverso – rendilo diverso – perché non puoi uscirne”.

“Come farai queste cose in modo diverso, come renderai orgogliosa tua madre e utilizzerai questa piattaforma per influenzare davvero il cambiamento?”.

Parteciperanno alla serie celebrità come Lady Gaga, Glenn Close, DeMar DeRozan dei San Antonio Spurs, Langston Galloway dei Phoenix Suns (ex giocatore dei Detroit Pistons).

Poi Zak Williams, promotore di progetti di sensibilizzazione sulla salute mentale, la pugile olimpica Virginia “Ginny” Fuchs, oltre allo chef Rashad Armstead ed altri ancora.

Meghan Markle e i problemi di salute mentale a corte.

La vita della duchessa a corte non è stata facile. Durante l’intervista con Oprah Winfrey ha dichiarato di aver avuto pensieri molto negativi rispetto alla sua esistenza quando viveva a Londra e aveva pochissima libertà di movimento.

Sono stata silenziata”, “non mi hanno difeso dagli attacchi denigratori della stampa”.

“Mi hanno negato aiuto quando pensavo al suicidio“: sono alcune delle accuse mossa alla casa reale britannica dalla duchessa di Sussex.

“C’è la famiglia reale e ci sono le persone che gestiscono l’istituzione, sono due cose separate ed è importante essere in grado di dividerle perché la regina, per esempio, è sempre stata meravigliosa con me”.